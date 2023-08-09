Zeca Pagodinho ganhará estátua de bronze em Xerém

Zeca Pagodinho durante show do Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2015 Crédito: Shutterstock

Morador ilustre de Xerém, distrito da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o sambista Zeca Pagodinho, 64, ganhará uma estátua no local.

Conforme a prefeitura do município, o cantor será eternizado com um monumento em bronze em uma nova praça por ter se tornado "um embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo". A inauguração está marcada para o dia 23 de setembro.

Foi em Xerém que Zeca escolheu viver e criar seus filhos. Não foram poucas as vezes em que o sambista apoiou projetos sociais e culturais na região e ajudou moradores.

Em 2013, por exemplo, Zeca usou um quadriciclo para auxiliar quem sofria com as enchentes na localidade. O ato é lembrado até hoje pelos moradores.