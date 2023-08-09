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Zeca Pagodinho ganhará estátua de bronze em Xerém

Inauguração do monumento deve acontecer no dia 23 de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:36

Zeca Pagodinho durante show do Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2015
Zeca Pagodinho durante show do Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em 2015 Crédito: Shutterstock
Morador ilustre de Xerém, distrito da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o sambista Zeca Pagodinho, 64, ganhará uma estátua no local.
Conforme a prefeitura do município, o cantor será eternizado com um monumento em bronze em uma nova praça por ter se tornado "um embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo". A inauguração está marcada para o dia 23 de setembro.
Foi em Xerém que Zeca escolheu viver e criar seus filhos. Não foram poucas as vezes em que o sambista apoiou projetos sociais e culturais na região e ajudou moradores.
Em 2013, por exemplo, Zeca usou um quadriciclo para auxiliar quem sofria com as enchentes na localidade. O ato é lembrado até hoje pelos moradores.
É em Xerém que ele também tem o Instituto Zeca Pagodinho, uma escola de capacitação artística e cultural fundada em 1999.

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