Zeca Pagodinho ganhará estátua de bronze em Xerém

Morador ilustre de Xerém, distrito da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o sambista Zeca Pagodinho, 64, ganhará uma estátua no local.
Conforme a prefeitura do município, o cantor será eternizado com um monumento em bronze em uma nova praça por ter se tornado "um embaixador da cultura da Baixada Fluminense pelo mundo". A inauguração está marcada para o dia 23 de setembro.
Foi em Xerém que Zeca escolheu viver e criar seus filhos. Não foram poucas as vezes em que o sambista apoiou projetos sociais e culturais na região e ajudou moradores.
Em 2013, por exemplo, Zeca usou um quadriciclo para auxiliar quem sofria com as enchentes na localidade. O ato é lembrado até hoje pelos moradores.
É em Xerém que ele também tem o Instituto Zeca Pagodinho, uma escola de capacitação artística e cultural fundada em 1999.