De férias na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas

Na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas Crédito: Reprodução/Instagram

Nossa "Girl from Rio" está de férias e levou alguns amigos para curtir com ela o verão europeu. O babado nisso tudo é que nos diversos cliques postados, Anitta aparece posando com peças de confecção capixaba. De biquíni da Borana até peças em crochê da marca Favorito Crochê, os looks viralizaram e chamaram a atenção de seus seguidores.

E quem confirma isso é a sócia da Favorito Crochê, Lívia Sampaio. "Durante esses anos de marca, tivemos algumas influenciadoras usando como Gizelly Bicalho e Mariella Sarto, mas nunca uma artista com a proporção global como a Anitta. Com os posts dela tivemos muita visibilidade e nossas vendas triplicaram!", disse.

Além disso, a curiosidade foi a forma com que as peças chegaram até a mala de viagem da Poderosa. Em um bate-papo com Lívia, ela contou para HZ que a proposta surgiu a partir de um membro da equipe de styling de Anitta, que acompanhava o Instagram da loja e logo entrou em contato.

Eles estavam compondo uma mala de viagem para a Anitta, que ia entrar de férias após sua turnê. Falaram que gostaram das nossas peças e se tínhamos interesse em estar enviando algumas para ela. No total enviamos oito peças, entre elas, conjuntinhos, buckets, saia, faixa e croppeds!

A musa posou com peças e acessórios de confecção capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta, que já deixou nítido que é apaixonada por pecinhas em crochê - e inclusive, de outras crocheteiras capixabas - também postou vídeos dançando com o lookinho ao lado de MC Daniel. Para HZ, a sócia da loja disse que a funkeira ainda não usou todas as peças enviadas, mas que está de olho nas redes sociais para qualquer aparição. E aí, será que teremos mais clicks da carioca?