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De férias na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas

Ao lado de amigos famosos como Lexa, Bruna Griphao, Marina Sena e MC Daniel, a funkeira publicou vídeos e fotos com peças capixabas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 16:55

Na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas
Na Europa, Anitta usa biquínis de marcas capixabas Crédito: Reprodução/Instagram
Nossa "Girl from Rio" está de férias e levou alguns amigos para curtir com ela o verão europeu. O babado nisso tudo é que nos diversos cliques postados, Anitta aparece posando com peças de confecção capixaba. De biquíni da Borana até peças em crochê da marca Favorito Crochê, os looks viralizaram e chamaram a atenção de seus seguidores. 
E quem confirma isso é a sócia da Favorito Crochê, Lívia Sampaio. "Durante esses anos de marca, tivemos algumas influenciadoras usando como Gizelly Bicalho e Mariella Sarto, mas nunca uma artista com a proporção global como a Anitta. Com os posts dela tivemos muita visibilidade e nossas vendas triplicaram!", disse. 
Além disso, a curiosidade foi a forma com que as peças chegaram até a mala de viagem da Poderosa. Em um bate-papo com Lívia, ela contou para HZ que a proposta surgiu a partir de um membro da equipe de styling de Anitta, que acompanhava o Instagram da loja e logo entrou em contato. 

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Anitta usa biquíni de crochê feito por estilista capixaba

Eles estavam compondo uma mala de viagem para a Anitta, que ia entrar de férias após sua turnê. Falaram que gostaram das nossas peças e se tínhamos interesse em estar enviando algumas para ela. No total enviamos oito peças, entre elas, conjuntinhos, buckets, saia, faixa e croppeds!
A musa posou com peças e acessórios de confecção capixaba
A musa posou com peças e acessórios de confecção capixaba Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta, que já deixou nítido que é apaixonada por pecinhas em crochê - e inclusive, de outras crocheteiras capixabas - também postou vídeos dançando com o lookinho ao lado de MC Daniel. Para HZ, a sócia da loja disse que a funkeira ainda não usou todas as peças enviadas, mas que está de olho nas redes sociais para qualquer aparição. E aí, será que teremos mais clicks da carioca? 
Confira abaixo o vídeo da preparação do pedido, que já atingiu mais de um milhão de visualizações no TikTok.
@livcsampaio Anitta de FAVORITO! ? #crochet #croche #diy #crochetersoftiktok #anitta ♬ som original - Lívia

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