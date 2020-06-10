Na quarentena

Anitta faz ensaio à distância usando maiô feito por estilista do ES

Cantora compartilhou as fotos no Instagram, mostrando inclusive a nova tatuagem. Ensaio foi feito pelo fotógrafo capixaba Eduardo Bravim

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Maiô usado por Anitta custa R$ 298 e foi criado por estilista capixaba
Maiô usado por Anitta custa R$ 298 e foi criado por estilista capixaba Crédito: Reprodução/ Instagram
cantora Anitta  tem aproveitado a quarentena para se divertir. Na última segunda-feira, a cantora compartilhou novas fotos com seus seguidores  de um ensaio feito à distância com o fotógrafo capixaba Eduardo Bravin. A cantora aparece bem sensual de maiô cavado e bronzeada. 
O maiô usado pela carioca foi criado pela capixaba Patiara Aguiar,  estilista da Borana. A peça, que também foi exibida no Big Brother Brasil 20 pelas participantes Gizelly Bicalho e Rafa Kalimann, é da coleção "Reggae" que foi apresentada no São Paulo Fashion Week 2019. Uma coleção que apostou em texturas rústicas e no trabalho artesanal, como o crochê de malha e patchwork. "Estou feliz demais. Fiz uma textura e cores exclusivas, um trabalho que demorou dois meses para o tecido ficar pronto. Sempre foi um sonho ver Anitta com as peças da minha marca", disse Patiara. 
Anitta compartilhou com os seguidores como foi o processo da sessão de fotos. "Me perguntaram como faz ensaio à distância. Assim ó:  deixo o celular parado gravando. E faço um vídeo de 4 minutos posando pra câmera. Envio pro Bravin em alta e ele escolhe os melhores takes. Faz os vídeos e as fotos". O maiô, que custa R$ 298, esgotou em poucas horas. "Gente do mundo inteiro me procurou querendo comprar o maiô", diz Patiara.  

