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Arrumada em casa

Como alguns famosos, capixabas se 'montam' pra ficar em casa

A exemplo de Sabrina Sato e Preta Gil, elas também têm se arrumado para ficar em casa, colocando os looks preferidos para fora do guarda-roupa durante a quarentena

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 11:25
Lorrayne Maia não abre mão do macaquinho e salto alto
Lorrayne Maia não abre mão do macacão e salto alto Crédito: Divulgação
Assim que a quarentena começou, uma das principais dicas dadas por especialistas foi: nada de passar o dia de pijama! Tudo bem, a gente sabe que não é fácil. A tentação de se deixar levar pela preguiça  é grande, inclusive na hora de se arrumar. Mas psicólogos já garantiam que a atitude implicaria, inclusive, no rendimento do trabalho. Três meses depois, o que se nota na internet é o movimento oposto. Muita gente não está apenas se arrumando, mas se "montando" para ficar em casa. E em muitos casos isso não tem nada a ver com o home office.  O que os adeptos da "montação" buscam é arrumar algo para se distrair nos dias de confinamento, dividir seus looks em suas redes sociais e, principalmente, se sentir bem. A moda já "pegou" anônimos e famosos -como Sabrina Sato, Preta Gil, Contanza Pascolato, Madonna, Marc Jacobs - e, claro, muitos capixabas.
"Estar arrumada dentro de casa é uma demonstração de amor e autocuidado comigo. Eu me arrumo pra me sentir bem e mais leve", conta a consultora de imagem e estilo Lorrayne Maia, 31 anos. Ela, que trabalha com moda, trouxe a experiência para a própria vida. "Me arrumo pra vida. Independentemente de trabalhar em casa ou não, gosto de me arrumar pra mim. Quando faço isso, elevo a energia e o dia flui melhor. Nada de usar pijama o dia inteiro", conta.

Famosos que se arrumam pra ficar em casa

Quem é mais próximo dela já viu os vestidos e macacões. E sapato de salto. Sempre! "Também não deixo de me maquiar. A roupa sozinha não tem o poder de transformar a nossa imagem. É preciso pensar no conjunto e isso inclui arrumar o cabelo e fazer uma make leve. A maquiagem faz toda diferença na produção". Lorrayne inclusive tem aproveitado esse momento para desapegar de algumas peças. "Aproveitei a quarentena pra fazer uma triagem do armário e tirei algumas peças que não me representam mais".
Loren Carvalho aposta na maquiagem e nos acessórios.
Loren Carvalho aposta na maquiagem e nos acessórios. "Me arrumo até para assistir as lives" Crédito: Divugação
A universitária Loren Carvalho, 19 anos, também adora uma 'montação'. "É uma questão de autoestima o fato de se maquiar, escolher uma roupa legal. Como estamos em casa há muito tempo, pelo menos tenho esse momento de tirar fotos, me olhar no espelho e ver como estou bonita. Me arrumo toda, mas não saio de casa", conta rindo.
As produções acontecem sempre durante a tarde ou noite. Maquiagem e acessórios são as apostas da jovem. "Me arrumo inclusive para assistir as lives". Loren até "ressuscitou" algumas peças. "Principalmente as de algodão e de malha, deixei o jeans um pouco de lado. Estou arrumada, mas com conforto".

Conforto

Mesmo quando não está de home office a advogada Fernanda Ronchi gosta de se arrumar
Mesmo quando não está de home office, a advogada Fernanda Ronchi gosta de se arrumar Crédito: Divulgação
Fernanda Ronchi, que é advogada, está de home office. Mas mesmo quando não está trabalhando gosta de se arrumar. "Como no período da pandemia tenho trabalho diariamente em casa acabo me arrumando todo dia para essa finalidade. Nos finais de semana e nos momentos de lazer procuro me vestir mais à vontade. O fato de eu não trabalhar com um look pijama também ajuda na produtividade e na separação da ocasião de trabalho e dos momentos de lazer", ensina. Ela gosta de shorts, robes e vestidos fluidos para aproveitar os momentos de lazer. "Também adoro uma maquiagem básica", conta.
A empresária de moda íntima Valéria Aquino conta, rindo, que já chegou a colocar salto alto pra varrer a casa. "Me arrumo de acordo com a ocasião, isso faz bem para a minha autoestima. Quando você se vê, se valoriza e passa a saber o que te faz bem", diz.
A empresária Valéria Aquino já colocar salto alto pra varrer a casa.
A empresária Valéria Aquino já chegou a colocar salto alto pra varrer a casa. Crédito: Divulgação
Ela lista a rotina. Faz ginástica logo cedo,  se dedica aos afazeres domésticos pela manhã e a tarde e a noite são reservadas para reuniões e lives que ela comanda. Detalhe: sempre arrumada. "Tenho usado muita blusa social e macacão", conta.

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