Lenços podem ser usados como máscara e render vários looks pós-quarentena

A atriz Thaila Ayala já é adepta do novo modo de usar os lenços, Crédito: Reprodução Intagram

Com o avanço da pandemia, a recomendação é que todos fiquem em casa, mas, quando for realmente necessário sair, a orientação é usar máscaras e inserir outros cuidados na rotina, como o uso de álcool gel. Com a escassez de máscaras cirúrgicas e a prioridade desse acessório dada aos profissionais de saúde, as máscaras de tecido se tornam uma opção.

Sejam as bandanas ou aqueles que anteriormente eram usados no cabelo, os lenços ganharam uma nova serventia neste momento, eles podem ser transformados em máscaras super estilosas e são ótimos aliados para compor os looks quando tudo isso passar.

Vários tutoriais de como fazer tomam a internet dando dicas de como reproduzir em casa. No post a seguir, Rayssa Thebaldi, proprietária da marca capixaba Água Azul ensina como fazer uma máscara com apenas um lenço e dois elásticos de cabelo.

Depois das máscaras

A Consultora de Imagem e Estilo Marcela Altoe explica que os lenços são usados na moda há muitos séculos e existem registros em que a rainha egípcia Nefertiti usava o acessório na cabeça em 1.350 a.C. No Brasil era pouco usado até poucos anos atrás, quando finalmente caíram no gosto das fashionistas e ganharam as ruas, podendo ser usados com uma função ou simplesmente como adorno complementa.

São acessórios com preços acessíveis que adicionam cor e bossa aos looks. As formas utilitárias tem o objetivo de resolver questões, como prender o cabelo, fazer marcação de cintura ou esquentar em dias frios, coloca Marcela. A profissional separou algumas opções para você adicionar o acessório ao visual.

A pop star Dua Lipa também aderiu à trend e optou pelo estilo camponesa. Crédito: Reprodução Instagram

Nos cabelos: os lenços ficam lindos em rabos de cavalo, finalizando uma trança ou coque ou usado como turbantes e tiaras. Finalizam penteados ao mesmo tempo que seguram os fios no lugar.

Além disso, o estilo camponesa está super em alta, tendência nos anos 90, o estilo voltou com tudo e está fazendo a cabeça das it girls por aí.

Além de deixar os fios alinhados, o lenço dá um toque todo especial no cabelo. Crédito: Pinterest

Na cintura: eles podem ser um charminho quando usamos apenas um ou dois passantes e finalizando com um laço. Pode-se também substituir o cinto acrescentando estilo enquanto conferem firmeza à calça. A terceira forma é amarrar o cinto por cima de um blazer ou colete. Fica super estiloso.

Seja como cinto ou apenas para dar um charme, o lenço na cintura pode dar um 'up' no look. Crédito: Pinterest

Como cropped: lenços maiores podem ser usados no lugar de tops, dá para experimentar vários tipos de amarrações e multiplicar suas opções de looks, como colocar uma terceira peça por cima, por exemplo.

Eles também podem substituir o top tornando a composição do look bem despojada. Crédito: Pinterest

Para dar um up: lenços pequenos ficam bem bacanas no punho como um bracelete, colocado com um nozinho ou laço na alça de uma bolsa, no pescoço fazendo as vezes de uma "choker". Experimente acrescentar uma pulseira, broche ou gargantilha por cima do lenço: dá um upgrade imediato no estilo!