Festival Movimento Cidade oferece cinema gratuito ao ar livre em Vila Velha

Festival Movimento Cidade prepara três mostras de cinema com 20 filmes e tela gigante em Vila Velha Crédito: Leonardo Alves

Em 2024, o Festival Movimento Cidade celebra sua 6ª edição, reafirmando seu compromisso com o audiovisual e consolidando-se como o maior evento de cinema a céu aberto do Espírito Santo. Durante os dias 16, 17 e 18 de agosto, o Parque da Prainha, em Vila Velha , será palco de uma exibição grandiosa: uma tela de 15x8 metros onde serão apresentados 20 filmes, tudo de graça. Com uma expectativa de atrair cerca de 30 mil pessoas ao longo dos três dias, o festival promete ser um marco cultural.

A programação inclui três mostras de cinema: a Mostra Movimento Cidade, de âmbito nacional; a Mostra Cena Capixaba, com filmes locais; e a inédita Mostra Horizonte Sudeste, que não é competitiva e conta com obras convidadas da Região Sudeste. As duas primeiras mostras receberam 630 inscrições, das quais um grupo de três curadoras selecionou as obras a serem exibidas.

As curadoras GG Fákọ̀làdé, Natália Dornelas e Tati Franklin formaram o time responsável pela seleção. GG Fákọ̀làdé é doutoranda em Cinema e Audiovisual pela UFF e ganhadora de prêmios no Festival de Cinema de Gramado. Natália Dornelas é cineasta premiada e pós-graduanda em Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos. Tati Franklin é diretora e montadora com reconhecimento no Olhar de Cinema.

Filmes da Mostra Movimento Cidade:

Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;

Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;

Solos (SP), de Pedro Vargas;

Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;

Mandinga (PA), de Raidol;

Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;

Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti.

Filmes da Mostra Cena Capixaba:

O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;

Expressa, de Amanda Mendes Cezario;

Travessia, de Fernando Nicolau;

Lorn, de Lucas de Carvalho;

Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;

Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;

Babel, de Henrique do Carmo;

Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.

20 filmes em três mostras e uma tela gigante fazem parte do Movimento Cidade Crédito: Renan Olivetti

A Mostra Horizonte Sudeste, composta por obras convidadas de cada estado da região, traz títulos como Remendo (ES), Expresso Parador (RJ), Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), Trabalho é Campo de Guerra (MG) e o filme-manifesto O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES).

Luísa Costa, sócia-diretora do projeto, destaca a proposta desta edição: "As mostras reforçam o tema 'Além do Sudeste', celebrando a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo e explorando além dos limites regionais."

O Festival Movimento Cidade conta com patrocínio master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural, que apoia a cultura brasileira e impulsiona seu desenvolvimento. Além das exibições de filmes, o evento inclui uma programação rica com shows musicais, bate-papos, batalhas de dança e rima, e intervenções artísticas.

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