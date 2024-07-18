Festival Movimento Cidade oferece cinema gratuito ao ar livre em Vila Velha

Em 2024, o Festival Movimento Cidade celebra sua 6ª edição, reafirmando seu compromisso com o audiovisual e consolidando-se como o maior evento de cinema a céu aberto do Espírito Santo. Durante os dias 16, 17 e 18 de agosto, o Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de uma exibição grandiosa: uma tela de 15x8 metros onde serão apresentados 20 filmes, tudo de graça. Com uma expectativa de atrair cerca de 30 mil pessoas ao longo dos três dias, o festival promete ser um marco cultural.
A programação inclui três mostras de cinema: a Mostra Movimento Cidade, de âmbito nacional; a Mostra Cena Capixaba, com filmes locais; e a inédita Mostra Horizonte Sudeste, que não é competitiva e conta com obras convidadas da Região Sudeste. As duas primeiras mostras receberam 630 inscrições, das quais um grupo de três curadoras selecionou as obras a serem exibidas.
As curadoras GG Fákọ̀làdé, Natália Dornelas e Tati Franklin formaram o time responsável pela seleção. GG Fákọ̀làdé é doutoranda em Cinema e Audiovisual pela UFF e ganhadora de prêmios no Festival de Cinema de Gramado. Natália Dornelas é cineasta premiada e pós-graduanda em Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos. Tati Franklin é diretora e montadora com reconhecimento no Olhar de Cinema.
Filmes da Mostra Movimento Cidade:
- Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;
- Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;
- Solos (SP), de Pedro Vargas;
- Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;
- Mandinga (PA), de Raidol;
- Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;
- Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti.
Filmes da Mostra Cena Capixaba:
- O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;
- Expressa, de Amanda Mendes Cezario;
- Travessia, de Fernando Nicolau;
- Lorn, de Lucas de Carvalho;
- Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;
- Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;
- Babel, de Henrique do Carmo;
- Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.
A Mostra Horizonte Sudeste, composta por obras convidadas de cada estado da região, traz títulos como Remendo (ES), Expresso Parador (RJ), Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), Trabalho é Campo de Guerra (MG) e o filme-manifesto O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES).
Luísa Costa, sócia-diretora do projeto, destaca a proposta desta edição: "As mostras reforçam o tema 'Além do Sudeste', celebrando a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo e explorando além dos limites regionais."
O Festival Movimento Cidade conta com patrocínio master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural, que apoia a cultura brasileira e impulsiona seu desenvolvimento. Além das exibições de filmes, o evento inclui uma programação rica com shows musicais, bate-papos, batalhas de dança e rima, e intervenções artísticas.
Serviço
- Data: 16, 17 e 18 de agosto
- Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
- Entrada: Gratuita
- Atrações musicais: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches, entre outros.