Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival Movimento Cidade oferece cinema gratuito ao ar livre em Vila Velha
Gratuito

Festival Movimento Cidade oferece cinema gratuito ao ar livre em Vila Velha

20 filmes em três mostras e uma tela gigante fazem parte do 6° Movimento Cidade. O evento também contará com shows nacionais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 12:00

Festival Movimento Cidade prepara três mostras de cinema com 20 filmes e tela gigante em Vila Velha
Festival Movimento Cidade prepara três mostras de cinema com 20 filmes e tela gigante em Vila Velha Crédito: Leonardo Alves
Em 2024, o Festival Movimento Cidade celebra sua 6ª edição, reafirmando seu compromisso com o audiovisual e consolidando-se como o maior evento de cinema a céu aberto do Espírito Santo. Durante os dias 16, 17 e 18 de agosto, o Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco de uma exibição grandiosa: uma tela de 15x8 metros onde serão apresentados 20 filmes, tudo de graça. Com uma expectativa de atrair cerca de 30 mil pessoas ao longo dos três dias, o festival promete ser um marco cultural.
A programação inclui três mostras de cinema: a Mostra Movimento Cidade, de âmbito nacional; a Mostra Cena Capixaba, com filmes locais; e a inédita Mostra Horizonte Sudeste, que não é competitiva e conta com obras convidadas da Região Sudeste. As duas primeiras mostras receberam 630 inscrições, das quais um grupo de três curadoras selecionou as obras a serem exibidas.
As curadoras GG Fákọ̀làdé, Natália Dornelas e Tati Franklin formaram o time responsável pela seleção. GG Fákọ̀làdé é doutoranda em Cinema e Audiovisual pela UFF e ganhadora de prêmios no Festival de Cinema de Gramado. Natália Dornelas é cineasta premiada e pós-graduanda em Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos. Tati Franklin é diretora e montadora com reconhecimento no Olhar de Cinema.

Filmes da Mostra Movimento Cidade:

  • Pássaro Memória (RJ), de Leonardo Martinelli;
  • Te Amo, Se Cuida (SP), de André Vidigal e Liz Dórea;
  • Solos (SP), de Pedro Vargas;
  • Navio (RN), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas, Vitória Real;
  • Mandinga (PA), de Raidol;
  • Ana Rúbia (MT), de Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda;
  • Não Tem Mar Nessa Cidade (RS), de Manu Zilveti.

Filmes da Mostra Cena Capixaba:

  • O Encontro das Memórias, de Thiago Coutinho;
  • Expressa, de Amanda Mendes Cezario;
  • Travessia, de Fernando Nicolau;
  • Lorn, de Lucas de Carvalho;
  • Lugar de Mulher é na Roda, de Alice Dilma;
  • Tá No Drip, de Ruan Poly da Cruz;
  • Babel, de Henrique do Carmo;
  • Minha Cidade Ideal, de Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti.
20 filmes em três mostras e uma tela gigante fazem parte da 6ª edição do Festival Movimento Cidade.
20 filmes em três mostras e uma tela gigante fazem parte do Movimento Cidade Crédito: Renan Olivetti
A Mostra Horizonte Sudeste, composta por obras convidadas de cada estado da região, traz títulos como Remendo (ES), Expresso Parador (RJ), Atravessaria a Cidade Toda de Bicicleta só pra Te Ver Dançar (SP), Trabalho é Campo de Guerra (MG) e o filme-manifesto O Incrível Mundo Além do Sudeste (ES).
Luísa Costa, sócia-diretora do projeto, destaca a proposta desta edição: "As mostras reforçam o tema 'Além do Sudeste', celebrando a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo e explorando além dos limites regionais."
O Festival Movimento Cidade conta com patrocínio master da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural, que apoia a cultura brasileira e impulsiona seu desenvolvimento. Além das exibições de filmes, o evento inclui uma programação rica com shows musicais, bate-papos, batalhas de dança e rima, e intervenções artísticas.

Serviço

  • Data: 16, 17 e 18 de agosto
  • Local: Prainha - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES
  • Entrada: Gratuita
  • Atrações musicais: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches, entre outros.

Veja Também

Conceição da Barra: Festival Pocar anuncia rainha da ciranda como atração

Lázaro Ramos será o grande homenageado do Festival de Cinema de Vitória de 2024

Dia do Cinema Brasileiro: confira quiz com capixabas sobre filmes nacionais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cinema Cultura Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados