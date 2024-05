Movimento Cidade: um festival que coloca o ES como protagonista

Leonardo Alves e Luísa Costa Os autores são sócios do Movimento Cidade

Em um cenário em que as narrativas culturais se concentram em contar sobre os grandes centros urbanos, é essencial reconhecer e valorizar o protagonismo de estados como o Espírito Santo, que muitas vezes não têm o reconhecimento merecido. Nosso Estado, localizado entre os grandes Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, apesar de belezas naturais e riquezas culturais únicas, é invisibilizado, ainda não faz parte do destino de turismo de grande parte dos brasileiros e não faz parte da rota de grandes festivais.

E com essa provocação surge o Festival Movimento Cidade, que chega para aprofundar e exaltar as raízes capixabas e, para além do Sudeste tradicional, suas transformações e desenvolvimento, dando força para a nossa riqueza cultural e protagonismo. E agora também colocando o Espírito Santo entre as principais rotas de destino para festivais culturais. Em 2024, em sua sexta edição, o festival convida o público a embarcar nessa viagem pelo planeta Sudeste.

Ser uma grande janela cultural e dar protagonismo para o Espírito Santo, essa é a grande missão do Movimento Cidade, que se coloca como um defensor capixaba que quer gerar oportunidades, quebrar barreiras e ampliar horizontes. O Estado, muitas vezes subestimado, revela-se como um importante polo de produção cultural, influenciado por uma diversidade étnica e histórica que enriquece sua identidade.

Indígenas, africanos, europeus e asiáticos deixaram suas marcas na cultura capixaba, moldando uma sociedade plural e diversificada. Além disso, o Movimento Cidade destaca-se por sua atuação em diversas localidades do país colocando a temática de cidades no foco, além de trazer para o centro pautas como diversidade, acessibilidade e sustentabilidade.

Com uma marca consolidada e que promove a participação da sociedade civil na construção de cidades mais humanas e sustentáveis. Ao promover o diálogo entre diferentes atores sociais, governamentais e empresariais, o festival contribui para o pensamento, ação e desenvolvimento de forma integrada e democrática, buscando inspirar outras regiões do Brasil a seguirem o mesmo caminho.

No entanto, os desafios persistem. A dinâmica social dos investimentos culturais no Brasil reflete as desigualdades e a concentração de recursos. Investir na produção cultural e no desenvolvimento econômico e social de estados como o Espírito Santo é fundamental para promover uma distribuição mais equilibrada de oportunidades e recursos, preservando a diversidade cultural e fortalecendo as identidades locais e regionais.

É hora de questionarmos os rótulos que nos definem e nos limitam. O Espírito Santo, para além do Sudeste, representa uma faceta vibrante e pulsante do Brasil, que merece ser reconhecida e valorizada. O Movimento Cidade é apenas o começo de uma jornada rumo a uma busca por um país mais justo, inclusivo e democrático, onde cada estado, cada região, possa contribuir para a construção de um futuro mais justo, o grande propósito do MC.

Com o lema “Cidades são pessoas”, o MC se identifica como um projeto de causa pela cultura na cidade, valorizando a criação coletiva através da criação de redes, programas, ações e produtos culturais. Assim, provocando a mudança, o Movimento promove diversas atividades culturais no Estado.

A marca, que é capixaba, possui diversos projetos no Espírito Santo além do Festival Movimento Cidade, como MC.Mulheres, MC.Favela, MC.Metaverso, MC.Arte e o mais recente Festival PcD - Pinta, Canta e Dança. Todas essas iniciativas visam trazer cada vez mais protagonismo para as pessoas. Agora, não são só os capixabas que viajam para ir em festivais fora do estado, mas cariocas, mineiros, paulistas, baianos, que vêm para o Estado para participar do festival.

Além disso, o MC busca em suas ações impactar também a comunidade envolvida ao redor deles. Promovendo atividades 100% gratuitas como mostras audiovisuais, shows, intervenções artísticas e diversas outras atividades em busca de engajar causas, promover novos movimentos e interação com a cidade e os espaços públicos, utilizando a criatividade e a conexão entre as pessoas.

A marca também se espalha por todo o Brasil desde 2022, realizando atividades em mais de 15 cidades e chegando a 10 estados e o Distrito Federal. Somente em 2023, por meio de suas ações e projetos, mais de 40 mil pessoas foram impactadas pela marca. As ações ocorreram nos cinco territórios brasileiros, com direito a três festivais, pelo menos 20 oficinas e mais de mil inscrições de todo o país.

Em suma, ao destacar o protagonismo do Estado e das regiões descentralizadas, o Festival Movimento Cidade está celebrando a diversidade cultural e defendendo uma visão de Brasil onde todas as vozes são ouvidas e todos os lugares são reconhecidos como protagonistas de sua própria história. E o melhor, agora promove um festival em que os capixabas se reconhecem e podem chamar de seu.

