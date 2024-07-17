Marcus Buaiz e Isis Valverde remarcam casamento para 2025; entenda

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz estava marcado para novembro deste ano, mas deve acontecer somente em 2025. Segundo o portal LeoDias, o casal decidiu remarcar a celebração depois de descobrir o diagnóstico da mãe de Isis, Rosalba Noble, que está com câncer de mama.
Ainda de acordo com o portal, a nova data escolhida é o dia 3 de maio de 2025. O local onde aconteceria a cerimônia, ainda era incerto, podendo ser em Vitória (cidade do empresário), no interior de Minas Gerais (terra da atriz) ou em Salvador. Agora, a celebração será no interior de São Paulo com 180 convidados.
Marcus Buaiz era casado com a cantora Wanessa Camargo e os dois ficaram juntos por 17 anos. Já Isis Valverde era esposa de André Resende, com quem teve seu filho, Rael.