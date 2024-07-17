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Marcus Buaiz e Isis Valverde remarcam casamento para 2025; entenda

Casamento do empresário capixaba e da atriz aconteceria em novembro deste ano, mas mudou de data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 15:22

Marcus Buaiz e Isis Valverde remarcam casamento para 2025, entenda os motivos
Marcus Buaiz e Isis Valverde remarcaram o casamento para 2025 Crédito: Reprodução / Instagram / @marcusbuaiz
O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz estava marcado para novembro deste ano, mas deve acontecer somente em 2025. Segundo o portal LeoDias, o casal decidiu remarcar a celebração depois de descobrir o diagnóstico da mãe de Isis, Rosalba Noble, que está com câncer de mama. 
Ainda de acordo com o portal, a nova data escolhida é o dia 3 de maio de 2025. O local onde aconteceria a cerimônia, ainda era incerto, podendo ser em Vitória (cidade do empresário), no interior de Minas Gerais (terra da atriz) ou em Salvador. Agora, a celebração será no interior de São Paulo com 180 convidados.
Marcus Buaiz era casado com a cantora Wanessa Camargo e os dois ficaram juntos por 17 anos. Já Isis Valverde era esposa de André Resende, com quem teve seu filho, Rael.

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