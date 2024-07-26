3 restaurantes franceses do ES para entrar no clima das Olimpíadas

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CHEF FRANCÊS

Nascido em Vesoul, na região da Borgonha, o chef David Jobert propõe uma imersão na culinária francesa com seu restaurante na Rota do Lagarto, em Pedra Azul. É o Le Jardin du Cuisinier, que serve, de frente para o maior cartão-postal da região, clássicos como ovo meurette, sopa de cebola (foto), pot au feu, escargot, cassoulet (foto), boeuf bourguignon e steak tartare. As entradas, pratos e sobremesas custam de R$ 38 a R$ 178. Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h; domingo, das 12h às 16h. Nos demais dias da semana, o chef promove workshops, aulas de culinária e a experiência "Chef por um Dia", todos sob agendamento. Rota do Lagarto, Km 2,2, Domingos Martins. Mais informações: @lejardinducuisinier. FOTO: Arquivo pessoal

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BRASSERIE NAS MONTANHAS

O restaurante e brasserie Gran Cafe Apogeu fica dentro da Villa Orgânica Domaine Ile-de-France, nos arredores da Pedra Azul. Uma das especialidades é a raclette, em que o queijo tipo tomme vaudoise orgânico da casa derretido é colocado sobre quitutes como batata cozida, embutidos e picles (R$ 150, duas pessoas). Escargots (foto) também fazem parte do menu (a partir de R$ 30/unidade), assim como o coq au vin (R$ 120/individual). Funcionamento: sábado, domingo e feriados, das 8h30 às 16h. Rodovia ES 165, Km 7,5, Aracê, Domingos Martins. Mais informações: @domaineoficial. FOTO: Domaine/Instagram

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AUTÊNTICO BISTRÔ