3 restaurantes franceses do ES para entrar no clima das Olimpíadas

Durante as Olimpíadas de Paris, cuja abertura oficial aconteceu na sexta (26), todas as atenções se voltarão para a França.
Até a cerimônia de encerramento dos jogos, marcada para 11 de agosto, o país ficará em voga, mas independentemente do evento olímpico, continuará sendo a principal referência mundial quando o assunto é gastronomia.
A cozinha francesa, declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, tem seus representantes em terras capixabas, e HZ incluiu três deles em um roteiro imperdível pelos sabores clássicos daquele país: o restaurante Le Jardin du Cuisinier, comandado pelo francês David Jobert; a brasserie da estação agroecológica Domaine Ile-de-France, chefiada pela francesa Isabelle Cicatelli; e o bistrô franco-belga Caçarola, de Bia Delmaestro. Confira os detalhes abaixo.
3 RESTAURANTES FRANCESES PARA VISITAR NO ES
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CHEF FRANCÊS
Nascido em Vesoul, na região da Borgonha, o chef David Jobert propõe uma imersão na culinária francesa com seu restaurante na Rota do Lagarto, em Pedra Azul. É o Le Jardin du Cuisinier, que serve, de frente para o maior cartão-postal da região, clássicos como ovo meurette, sopa de cebola (foto), pot au feu, escargot, cassoulet (foto), boeuf bourguignon e steak tartare. As entradas, pratos e sobremesas custam de R$ 38 a R$ 178. Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h; domingo, das 12h às 16h. Nos demais dias da semana, o chef promove workshops, aulas de culinária e a experiência "Chef por um Dia", todos sob agendamento. Rota do Lagarto, Km 2,2, Domingos Martins. Mais informações: @lejardinducuisinier. FOTO: Arquivo pessoal
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BRASSERIE NAS MONTANHAS
O restaurante e brasserie Gran Cafe Apogeu fica dentro da Villa Orgânica Domaine Ile-de-France, nos arredores da Pedra Azul. Uma das especialidades é a raclette, em que o queijo tipo tomme vaudoise orgânico da casa derretido é colocado sobre quitutes como batata cozida, embutidos e picles (R$ 150, duas pessoas). Escargots (foto) também fazem parte do menu (a partir de R$ 30/unidade), assim como o coq au vin (R$ 120/individual). Funcionamento: sábado, domingo e feriados, das 8h30 às 16h. Rodovia ES 165, Km 7,5, Aracê, Domingos Martins. Mais informações: @domaineoficial. FOTO: Domaine/Instagram
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AUTÊNTICO BISTRÔ
Em Vitória, o Caçarola segue a linha dos autênticos bistrôs franceses. Seu menu contempla café, almoço e jantar e remete à personalidade dos donos. Um dos queridinhos da chef Bia Delmaestro é o L'Entrecôte com molho secreto e fritas (foto/R$ 91, individual), considerado um símbolo de Paris. Sopa de cebola gratinada, cassoulet, cordon bleu e boeuf bourguignon estão entre as opções de clássicos, e na vitrine de patisserie, destacam-se doces criados na França, como madeleine, musse de chocolate e crème brûlée. Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 16h. Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot. FOTO: Mônica Zorzanelli