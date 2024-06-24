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Clássicos

6 receitas típicas da França para celebrar as Olimpíadas de Paris

De ratatouille a crème brûlée, aprenda a preparar pratos e doces originários do país que vai sediar dos Jogos Olímpicos de 2024
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 12:40

Imagem Edicase Brasil
Crème brulée Crédito: Jerome.Romme | Shutterstock
As Olimpíadas de 2024 acontecem em Paris, França, marcando 100 anos desde a última vez que a capital sediou os jogos. O país, por sua vez, participa da competição desde 1896, quando foi dado início aos Jogos Olímpicos modernos, em Atenas, e já recebeu cerca de 785 medalhas.
Além das conquistas esportivas, a França também é destaque no quesito gastronomia, pois rompeu barreiras e ganhou o mundo com pratos deliciosos e sofisticados. Por isso, confira 6 receitas típicas do país para você explorar!

CRÈME BRÛLÉE

Ingredientes:

  • 1 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • 5 gemas de ovo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 100 ml de leite integral
  • 350 ml de creme de leite
  • Açúcar granulado para caramelizar

Modo de preparo:

Em uma batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione o leite, o creme de leite e a essência de baunilha e misture. Deixe descansar por 10 minutos. Após, com uma colher, retire a espuma que se formou na superfície e distribua a mistura em forminhas refratárias.
Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 40 minutos. Depois, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Para finalizar, polvilhe o crème brûlée com açúcar granulado e caramelize com um maçarico. Sirva em seguida.

TARTARE DE BOEUF

Ingredientes:

  • 160 g de filé mignon bovino picado e gelado
  • 50 g de ketchup
  • 20 g de alcaparras higienizadas e picadas
  • 20 g de cebola-roxa descascada e picada
  • 10 g de maionese
  • 8 gotas de molho de pimenta vermelha
  • Sal a gosto
  • Água e pedras de gelo para o banho-maria invertido

Modo de preparo:

Separe dois recipientes diferentes e, em um deles, coloque a água e as pedras de gelo. Disponha o outro recipiente por cima das pedras de gelo, adicione a carne, a alcaparra e a cebola-roxa e misture. Junte o ketchup, a pimenta, a maionese e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de um aro circular, emprate o tartare. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Galette sarrasin Crédito: bonchan | Shutterstock

GALETTE SARRASIN

Ingredientes:

  • 3 ovos
  • 250 g de farinha de sarraceno
  • 40 g de manteiga derretida
  • 250 ml de leite
  • 250 ml de água
  • 1 xícara de chá de queijo emmental ralado
  • 1 fatia de presunto
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha e faça um buraco no meio. Adicione 2 ovos e bata. Aos poucos, coloque o leite e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino e misture para incorporar. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque um pouco de massa sobre a panela, espalhe e doure os dois lados.
Em seguida, disponha presunto sobre o galette e espalhe o queijo ralado sobre o presunto. Quebre o ovo sobre o recheio, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 1 minuto em fogo baixo, sem deixar a gema endurecer. Enquanto isso, dobre as extremidades da massa em direção ao centro, formando um quadrado. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com coentro e cebolinha.

WELSH

Ingredientes:

  • 200 g de queijo cheddar ralado
  • 3 colheres de sopa de cerveja escura
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 fatia de pão de forma
  • 1 fatia de presunto
  • 100 ml de cerveja clara
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a cerveja escura e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o queijo cheddar e misture até derreter. Junte a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até engrossar. Desligue o fogo e reserve. Após, passe a fatia de pão na cerveja clara e disponha sobre um refratário. Cubra com a fatia de presunto e finalize com o creme reservado. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Ratatouille  Crédito: from my point of view | Shutterstock

RATATOUILLE

Ingredientes:

  • 1 berinjela cortada em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
  • 3 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 1 maço de manjericão picado
  • 1 maço de alecrim picado
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates picados e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com água e cozinhe até levantar fervura. Ferva por 5 minutos, desligue o fogo e polvilhe com manjericão.
Após, despeje o molho sobre um refratário redondo e, intercalando, disponha os vegetais. Repita o processo até fechar todos os espaços da travessa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com alecrim e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

CROQUE MONSIEUR

Ingredientes:

  • Molho béchamel:
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 1/2 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
  • Sanduíche: 
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 fatias de pão branco
  • 8 colheres de sopa de queijo gruyère ralado
  • 2 fatias de presunto
  • 1 colher de sopa de mostarda

Modo de preparo:

Molho béchamel: Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture por 2 minutos. Aos poucos, coloque o leite e mexa até o molho engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Sanduíche: Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, disponha o pão sobre a panela e toste os dois lados. Desligue o fogo, transfira o pão para um refratário e passe a mostarda e o molho béchamel sobre ele. Coloque a fatia de presunto e metade do queijo gruyère sobre o pão e feche com a outra fatia. Regue com o molho béchamel e salpique com o restante do queijo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.

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