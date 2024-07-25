Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Patricia Merlo

O diplomata que usou a gastronomia para fazer da França uma potência

Na semana de abertura das Olimpíadas de Paris, saiba como os banquetes de Talleyrand (1754-1838) foram decisivos na política francesa

Públicado em 

25 jul 2024 às 18:46
Patrícia Merlo

Colunista

Patrícia Merlo

Mil-folhas, sobremesa francesa
Mil-folhas é uma sobremesa clássica francesa Crédito: Shutterstock
Paris, a Cidade Luz: pensar na capital francesa remete a um universo de arte, cultura e, claro, alta gastronomia. Na semana de abertura das Olimpíadas de Paris, convido você a uma viagem no tempo para desvendar como a cidade se tornou o epicentro de um novo campo, a Gastronomia Moderna.
Embora a cozinha sempre tenha sido um elemento fundamental na história da humanidade, distinguindo-nos como espécie, é crucial diferenciarmos esse termo da gastronomia. Esta, como a conhecemos hoje, é uma invenção francesa do início do século XIX. Ao contrário do que alguns imaginam, seu nascimento se deu em um período de profunda crise, no fim das Guerras Napoleônicas.
A França, derrotada, enfrentava um momento delicado. O Tratado de Paris de 1815 impôs perdas territoriais, financeiras e simbólicas, marcando o fim de uma era e o início de um período de instabilidade no país.
Nesse cenário, destacou-se Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), astuto diplomata e figura proeminente da política francesa desde o final do século XVIII. Durante o Congresso de Viena (1814-1815), evento que redefiniu o mapa da Europa, Talleyrand desempenhou um papel crucial.

Veja Também

6 receitas típicas da França para celebrar as Olimpíadas de Paris

Dizem que quando o diplomata se preparava para partir para Viena, o rei Luís XVIII o procurou para lhe dar recomendações, ao que Talleyrand respondeu: “Majestade, perdoe-me, mas necessito mais de panelas do que de instruções”.
Ciente do poder da gastronomia como ferramenta de diplomacia, Talleyrand, com sua astúcia política, eloquência e conhecimento da geopolítica europeia, orquestrou banquetes extravagantes durante o congresso. A culinária francesa, servida com pompa e circunstância, tornou-se uma arma secreta para influenciar líderes e conquistar aliados.
Os banquetes de Talleyrand transcendiam a simples degustação de pratos. Eram experiências sensoriais completas, cuidadosamente planejadas para encantar e persuadir. Decorações elegantes, música ao vivo e um serviço impecável criavam uma atmosfera de requinte e exclusividade, conquistando paladares e vontades.

Veja Também

Confira 5 filmes e séries sobre as Olimpíadas

Através da gastronomia, Talleyrand entrelaçou diplomacia e geopolítica, criando um ambiente propício para a resolução de conflitos e influenciou na construção das novas linhas de forças que governariam a Europa.
Apesar das perdas, a França, graças à habilidade diplomática de Talleyrand e seus prazeres culinários, ganhou, nesse tema, ainda mais reconhecimento e prestígio internacional, consolidando-se como país líder cultural europeu. Foi assim que o campo gastronômico emergiu, disciplinando discursos e técnicas, cujo legado perdura até hoje. Vive la France!
Clique aqui para ver todos os conteúdos de Patrícia Merlo

Veja Também

Memórias gustativas da imigração italiana no Espírito Santo

Sobre cozinha e afetos

Uma xícara de história: a chegada do café ao Brasil

Patrícia Merlo

Doutora em História Social/UFRJ, Professora da UFES, especialista em História da Alimentação.

Tópicos Relacionados

frança Gastronomia Olimpíadas opinião paris Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
Silva lança sétimo álbum autoral e define: “Para encarar a vida"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados