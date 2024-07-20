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Confira 5 filmes e séries sobre as Olimpíadas

Veja uma lista com produções baseadas em histórias reais para entrar no clima dos jogos de Paris
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Julho de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Filmes sobre as Olimpíadas ajudam a entrar no clima da competição Crédito: Reprodução | Netflix
Faltam poucos dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com isso, o entusiasmo para acompanhar atletas de todo o mundo nas competições começa a surgir. Para entrar no clima dos jogos, é possível acompanhar alguns filmes e séries que abordam as Olimpíadas, bem como a história de grandes atletas e de alguns esportes. Essas produções não só celebram o espírito olímpico e a superação, mas também oferecem uma visão mais próxima das vidas inspiradoras e dos desafios enfrentados pelos competidores.
Abaixo, confira 5 filmes e séries sobre as Olimpíadas!

1. As bicampeãs (2024)

Imagem Edicase Brasil
“As bicampeãs” narra a trajetória das atletas de vôlei da seleção brasileira entre 2008 e 2012 Crédito: Reprodução | Hunter Filmes, Sport Lab e SportTV
Estrelada por Sheilla Castro, Fabi Alvim, Fabiana Claudino, Jaqueline Carvalho, Paula Pequeno e Thaisa Daher, “As bicampeãs” narra a trajetória profissional das atletas de vôlei e a conquista do ouro nos jogos de Pequim (2008) e Londres (2012). Dividida em quatro episódios, a obra começa a partir da eliminação da seleção para a Rússia, na semifinal da Olimpíada de Atenas, em 2004, e conta com depoimentos das atletas sobre discussão de gênero e renúncias de jogadores de alto nível. A produção é resultado de uma parceria entre a Hunter Filmes e a Sport Lab, com coprodução do SporTV.
Onde assistir: Globoplay.

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2. Sprint (2024)

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“Sprint” apresenta atletas de diversos países enquanto se preparavam para enfrentar o Campeonato Mundial de 2023  Crédito: Reprodução | Netflix
“Sprint” mostra atletas de diversos países enquanto eles se preparavam para enfrentar o Campeonato Mundial de 2023. A série revela os treinamentos de alto nível, a pressão da mídia e a concorrência enfrentada pelos jogadores para conquistar um futuro profissional. Além disso, a produção mergulha na psique dos esportistas de corrida que buscavam se tornar os mais rápidos do mundo.
Onde assistir: Netflix.

3. Raça (2016)

Baseado em fatos, “Raça” narra a inspiradora história do atleta afro-americano Jesse Owens (Stephan James) e sua jornada rumo aos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Em meio à segregação racial nos Estados Unidos e à ascensão do regime nazista na Alemanha, ele enfrenta obstáculos pessoais e sociais para se tornar um dos maiores atletas da história. O filme destaca o talento, a determinação e a coragem de Owens, que resultaram na conquista de quatro medalhas de ouro, desafiando a ideologia de superioridade racial de Adolf Hitler.
Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

4. A História de Gabby Douglas (2014)

Imagem Edicase Brasil
“A História de Gabby Douglas” mostra a primeira ginasta negra a se tornar campeã individual geral de uma edição dos Jogos Olímpicos Crédito: Reprodução | Sony Pictures Television
Mais uma produção baseada em fatos, “A História de Gabby Douglas”, como o próprio nome sugere, narra a trajetória de Gabby Douglas (Sydney Mikayla), primeira ginasta negra a se tornar campeã individual geral de uma edição dos Jogos Olímpicos. O filme mostra os desafios enfrentados pela atleta e sua família para que ela alcançasse seu sonho. Além disso, destaca a determinação, o talento e a resiliência de Gabby para conquistar um feito nunca visto antes.
Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. Carruagens de Fogo (1981)

Imagem Edicase Brasil
“Carruagens de Fogo” segue a história real de dois atletas britânicos que competem nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924  Crédito: Reprodução | Enigma Film e Warner Bros. Pictures
Vencedor de quatro Oscars, “Carruagens de Fogo” é um filme britânico de 1981, dirigido por Hugh Hudson. A trama se passa nos anos 1920 e mostra a história de dois atletas britânicos que competem nos Jogos Olímpicos de Paris , em 1924. Harold Abrahams (Ben Cross), um judeu determinado a vencer para superar o preconceito e provar seu valor, e Eric Liddell (Ian Charleson), um devoto cristão que corre por devoção a Deus. O longa explora as motivações, os desafios e as dificuldades que eles enfrentam tanto dentro quanto fora das pistas.
Onde assistir: Disney+.

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