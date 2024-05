Sobre cozinha e afetos

É ótimo quando conseguimos tirar uns dias de folga e nos dedicar ao hedonismo, tão em falta na correria do cotidiano. Em momentos assim, permitimo-nos tomar uma taça de vinho com calma, vendo as lágrimas escorrerem pelo cristal sem pressa... o tempo parece parar... apreciamos a beleza ao redor, os aromas e sabores únicos dessa cápsula imaginária.



Em tais ocasiões, a rotina repetitiva e invisível da cozinha doméstica dá lugar a pratos especiais e tudo se transforma em uma espécie de festa intimista, misturando cores, texturas, sabores e aromas com as risadas e conversas dos convivas.

Há estudiosos que se opõem ao uso do termo gastronomia afetiva, sob diferentes argumentos. Pessoalmente, conheço poucas coisas capazes de me fazer viajar no tempo e na memória como a cozinha.

É lógico que a cozinha profissional é parte de uma cadeia de negócios. Mas, o que há de ilegítimo nisso? E quando o estabelecimento tem mesmo o compromisso de resgatar os processos descomplicados, a valorização dos produtos em si e a simplicidade dos preparos? O resultado é delicioso! É como se fôssemos acolhidos pela atmosfera que nos cerca.

Tive a oportunidade, recentemente, de comer em um pequeno restaurante familiar no Caparaó e a experiência foi incrível! Uma gastronomia com pouca manipulação e processos simples, técnica bem executada, o que valoriza os ingredientes frescos e revela o real talento do cozinheiro.

Angu com parmesão, taioba e sobrecoxa servido em restaurante familiar do Caparaó . Crédito: Evelize Calmon

Gastronomia afetiva para mim não é aquela que lembra exatamente o frango da minha avó, mas sim aquela que dá uma sensação de ‘abraço’ no estômago, de relaxamento, de algo feito com atenção minuciosa, com sabor de verdade, porque é feita por gente de verdade.

Esses momentos ficam na memória e deixam qualquer ocasião mais bonita e saborosa. Além disso, ao fortalecer os pequenos negócios locais, toda uma cadeia de produção ganha fôlego para investir em produtos cada vez melhores. Pense nisso ao avaliar sua próxima experiência culinária!

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais