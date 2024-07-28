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Internacional

Cartunistas capixabas são selecionados para exposição internacional

Dupla de cartunistas está entre os escolhidos de 23 países para o 51° Salão Internacional de Humor de Piracicaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 13:00

Cartunistas capixabas são selecionados para exposição internacional
Cartunistas capixabas são selecionados para exposição internacional Crédito: Lucas Cavalcanti e Jenyfer Regonini
Os artistas capixabas Jenyfer Regonini Schineider, de 25 anos, e Lucas Cavalcanti da Conceição, de 30 anos, foram selecionados para o 51° Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O evento escolheu obras de 229 artistas de 23 países, nas categorias cartum, charge, caricatura, quadrinhos, temática (Mulher), saúde e escultura. Os trabalhos serão expostos na mostra de 31 de agosto a 3 de novembro deste ano, em Piracicaba (SP).
Jennifer é enfermeira, porém o desenho sempre fez parte da sua vida. Para ela, esta oportunidade de representar o Estado em prêmio internacional é importante, sobretudo pela temática Mulher inserida como categoria.
“Nosso Estado ainda possui dados alarmantes de crimes violentos contra a mulher. Tal fato me remete a responsabilidade adquirida ao ter sido selecionada entre tantos. Que a minha arte seja uma voz que não se cala, que o meu desenho seja sentimento, libertação, minha liberdade de expressão”
Já o Lucas é formado em Design, trabalha como ilustrador há cinco anos e como cartunista há quase dois anos. Ele conta que a profissão tem sido desvalorizada e que esse evento pode trazer luz a essa questão. “Com a precarização da profissão, ascensão da inteligência artificial, o cartunista já sofre o impacto, e no Espirito Santo essa cultura já foi mais prestigiada. É importante porque temos muito assunto pra provocar reflexões. Nosso estado é rico em criatividade e humor inteligente, temos que valorizar.”
Quadrinho Lucas Cavalcanti
Quadrinho de Lucas Cavalcanti Crédito: Lucas Cavalcanti
Nesta edição, a seleção foi realizada por um júri composto somente por mulheres. Foram analisados ao todo 2.897 trabalhos de 549 artistas vindos de 50 países. O cartunista Lucas Cavalcanti teve trabalhos selecionados nas categorias caricatura, cartum e tira. Ele representará o Espírito Santo no evento internacional juntamente com a cartunista conterrânea, Jenyfer Regonini, selecionada nas categorias cartum, tira, saúde e temática (Mulher).
O evento oferecerá ao todo R$ 90 mil em prêmios. A quantia reúne premiações de cada categoria, bem como o maior valor individual da edição, de R$15 mil, concorrido pelos vencedores nas cinco categorias de base, que são cartum, charge, caricatura, escultura, tiras e prêmio temático.

Cartoons Jenyfer Regonini e Lucas Cavalcanti

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