  Parada LGBTQIA+ terá mais de oito horas de programação em Vitória
Orgulho

Parada LGBTQIA+ terá mais de oito horas de programação em Vitória

12ª Parada LGBTQIA+ de Vitória acontece no dia 28 de julho, com concentração na Vila Rubim. Programação contará com shows e performances
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 12:30

XXI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+ de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Neste domingo, 28 de julho, a capital capixaba vai se vestir de cores, música e muita alegria para celebrar a 12ª Parada LGBTQIA+ de Vitória. A programação começa na Vila Rubim, às 13h, e segue até o Sambão do Povo, com muitos shows e performances. Mais do que uma festa, a Parada é um ato político, um manifesto pela diversidade, igualdade e justiça social.
O evento promete uma explosão de ritmos: do samba contagiante de Andréa Nery à batida afrobeat de Motumbaxé, passando pelo pop dançante de Gui Furler & Jefté Carter e o frevo contagiante da Quadrilha Império Junino. A festa vai do tradicional ao contemporâneo, unindo gerações e estilos em um só lugar.
A organização ainda reforça que a luta pela diversidade e igualdade vai além da festa. A 12ª Parada LGBTQIA+ de Vitória se insere na Semana de Cidadania, que acontece de 22 a 27 de julho, na Casa Verde, no Centro de Vitória. Durante a semana, a comunidade poderá participar de oficinas, debates e palestras sobre temas como justiça ambiental e direitos humanos.

XXI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+ de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um dos destaques da Semana de Cidadania é o 1º Seminário Nacional de Transfobia Ambiental, que vai discutir a intersecção entre discriminação contra pessoas trans e questões ambientais. Um debate para trazer à tona a necessidade de políticas públicas que garantam a inclusão e a sustentabilidade para todos.
XXI Manifesto do Orgulho LGBTQIA+ de Vitória Crédito: Fernando Madeira

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • CORTEJO
  • Horário: 14h
  • Trajeto: Vila Rubim - R. da Alegria - Av. Princesa Isabel - R. do Espírito Santo - R. da Prata - R. Sete de Setembro - Av. Jerônimo Monteiro - Av. Princesa Isabel - Sambão do Povo
  • PALCO
  • 15h: Afrokizomba
  • 16h: Chegada no Sambão do Povo - Fala de Deborah (Abertura do Sambão)
  • 16h03: Varanda - DJ Vinni Tosta e Congo
  • 16h33: Palco - Andrea Nery
  • 17h13: Motumbaxé
  • 17h43: Varanda - Quadrilha
  • 18h: Palco - Mathilda
  • 18h13: Varanda - DJ Rose e Apresentação de Deborah
  • 18h17: Performance 01 - Mel
  • 18h17: Performance 02 - Chica
  • 18h48: Performance 03 - Angel
  • 18h48: Performance 04 - Violeta Van Cartier
  • 18h51: Performance 05 - Lara Lestrange
  • 18h57: Olhar de Sedução
  • 19h37: Gui Furler e Ouzadas do Quebra
  • 19h47: Fala de Movimentos Secretarias
  • 19h57: Varanda - Samantha Brocks
  • 20h: DJ Lua
  • 20h03: Performance 06 - Rose Guetto
  • 20h06: Performance 07 - Sibelle
  • 20h09: Performance 08 - Joany
  • 20h12: Performance 10 - Serena Cigana
  • 20h15: Performance 09 - Angela
  • 20h20: CRJ Terra Vermelha (Dança do Ventre)
  • 20h30: Palco - CRJ Novo Horizonte (Vogue) - Brisa + Visuais + Afront
  • 21h15: Varanda - DJ Lua
  • 21h15: Performance 11 - Daphne Zanelato
  • 21h18: Performance 12 - Nilly Drag
  • 21h21: Performance 13 - Kyanne Kiffer
  • 21h24: Performance 14 - Flávia Ferraz
  • 21h27: Performance 15 - Athena
  • 21h30: Varanda - Vergg + Mallu + Vini Tosta
  • 22h20: Palco - Novo Império - 10ª Fala (Encerramento)

SERVIÇO

  • 12ª Parada LGBTQIA+ de Vitória
  • Quando: domingo, 28 de julho
  • Onde: Concentração na Vila Rubim com destino ao Sambão do Povo
  • Horário: Concentração a partir das 13h

