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Acusado de atirar em um homem, marido de Rihanna é inocentado em julgamento

A$AP Rocky, 36, foi inocentado em um julgamento por agressão com arma de fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 08:59

o cantor A$AP Rocky
O cantor A$AP Rocky Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
A$AP Rocky, 36, marido de Rihanna, foi inocentado em um julgamento por agressão com arma de fogo.
Nesta terça-feira (18), o rapper foi considerado inocente em uma audiência que ocorreu em Los Angeles, EUA. O julgamento ocorria há três semanas e, diante da decisão, foi encerrado.
Rakim Mayers -nome verdadeiro de A$AP- foi acusado de atirar em seu ex-amigo Terell Ephron, mais conhecido como A$AP Relli. No dia 6 de novembro de 2021, os dois iniciaram uma discussão na Hollywood Boulevard, quando A$AP supostamente apontou uma arma para a cabeça e estômago de Ephron.
A$AP Rocky em clipe com Rihanna
A$AP Rocky em clipe com Rihanna - Reprodução Crédito: Reprodução/Youtube/ASAPROCKYUPTOWN
Terell Ephron alega que sua mão foi atingida de raspão por uma das balas que o rapper supostamente atirou. O advogado de defesa de A$AP afirma que o artista usou uma arma cenográfica para interromper a briga com o ex-amigo.
O rapper chegou a ser preso em abril de 2022 e se declarou inocente. Durante as investigações, a polícia retornou ao local do crime para coletar evidências, mas não encontrou nada. Já Ephron supostamente encontrou dois invólucros de balas de 9 mm.
Em seu depoimento, Terell Ephron admitiu que esteve em um stand de tiro em Los Angeles, onde disparou uma pistola semiautomática, apenas duas semanas antes do desentendimento. Com base nisso, a defesa do rapper alegou que o homem teria 'plantado' os invólucros de balas no suposto local do crime.
A$AP Rocky ainda alegou que A$AP Relli inventou a história para extorquir dinheiro dele. Para embasar esse argumento, ele citou um processo civil de US$ 30 milhões movido por Ephron contra ele.
O marido de Rihanna poderia ficar até 24 anos preso, caso fosse constatado sua culpa. Ele se declarou inocente das acusações e recusou um acordo de confissão de culpa de 180 dias de prisão.

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