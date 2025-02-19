Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teatro

Cynthia Erivo vai interpretar Jesus no teatro

Estrela de 'Wicked', que concorre com Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz, volta aos palcos após dez anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 08:48

Cynthia Erivo
Cynthia Erivo Crédito: REUTERS/David Dee Delgado/File Photo
Cynthia Erivo será Jesus nos palcos. A atriz vai estrelar a nova montagem do musical "Jesus Cristo Superstar", de Andrew Lloyd Webber.
A peça estreia em agosto no teatro Hollywood Bowl, em Los Angeles. A atriz, concorrente de Fernanda Torres no Oscar, confirmou o novo trabalho nesta terça-feira (18) em suas redes sociais.
O papel marca a volta de Cynthia Erivo aos palcos quase uma década depois de seu sucesso em "A Cor Púrpura" na Broadway -adaptado para o cinema em 2023. O papel lhe rendeu o prêmio Tony de 2016 de melhor atriz em musical.
"Jesus Cristo Superstar" estreou pela primeira vez na Broadway em 1971. O musical conta a história dos dias finais de Jesus na visão de Judas Iscariotes, explorando a relação de Cristo com seus discípulos e com o Império Romano. A trilha sonora mistura rock, gospel e orquestra.
A peça ganhou montagem no Brasil em 2014, com Igor Rickli no papel de Jesus.
Andrew Lloyd Webber, 76, é um dos maiores compositores teatrais da atualidade, autor de clássicos como "Cats" e "O Fantasma da Ópera", ambos já montados no Brasil.

Veja Também

Pedro Sampaio passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho

Votação do Oscar acaba nesta terça-feira (18)

Fernanda Torres diz ter sonho de ser vilã em filme de James Bond

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados