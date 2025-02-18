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Oscar

Votação do Oscar acaba nesta terça-feira (18)

"Ainda Estou Aqui" é o favorito na categoria de filme internacional. Votação para o Oscar se encerra às 22h desta terça-feira (18), dando fim a uma corrida cheia de reviravoltas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 14:02

Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025
Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/"Ainda Estou Aqui"/Oscars
A votação para o Oscar se encerra às 22h desta terça-feira (18), dando fim a uma corrida cheia de reviravoltas. Confira quais obras estão à frente no dia final de votação:
"Ainda Estou Aqui" é o favorito na categoria de filme internacional. De acordo com levantamento feito pelo site Gold Derby com os palpites dos principais críticos dos Estados Unidos, "Emilia Pérez" estava na frente nos primeiros dias após as indicações, mas o jogo começou a virar após as declarações polêmicas da protagonista Karla Sofía Gascón.
A dianteira de melhor filme é de "Anora". Na principal categoria do Oscar, também há reviravoltas: "O Brutalista" começou a corrida sendo o favorito, mas a tendência começou a mudar após a vitória de "Anora" no Critics Choice Awards. "Conclave" também ganha força após vencer o Bafta de melhor filme no domingo (16) - a premiação é considerada o Oscar britânico.
Demi Moore sempre esteve na liderança para melhor atriz, mas a categoria é imprevisível. Fernanda Torres ocupava o segundo lugar até Mikey Madison, de "Anora", vencer a categoria equivalente no Bafta no último domingo (16). Nem tudo está perdido para os brasileiros: Fernanda Torres, que não foi indicada ao Bafta, pode se beneficiar da divisão de votos entre as outras duas atrizes.
Das principais categorias, corrida para melhor ator é a menos divisiva entre os especialistas. Adrien Brody, de "O Brutalista", está na dianteira desde o anúncio dos indicados. Outro grande nome na categoria é Timothée Chalamet, que interpreta Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido" - mas a distância entre os dois foi aumentando com o passar das outras premiações.
A mídia especializada aposta em Sean Baker, de "Anora", para o Oscar de melhor direção. Seu maior concorrente é Brady Corbet, de "O Brutalista". No início da disputa, o segundo lugar era de Jacques Audiard ("Emilia Pérez"), que agora está empatado com James Mangold ("Um Completo Desconhecido") no último posto.

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