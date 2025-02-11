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Oscar

Oscar define nomes que representarão 'Ainda Estou Aqui' em melhor filme

Produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira receberão estatueta caso longa vença na categoria principal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 08:41

Produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira receberão estatueta caso longa vença o Oscar
Produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira receberão estatueta caso longa vença o Oscar Crédito: Reuters / Reuters Cultura/Louisa Gouliamaki
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (10) os representantes de oito filmes indicados nas categorias principais do Oscar deste ano, incluindo "Ainda Estou Aqui". O longa de Walter Salles foi um dos concorrentes ao prêmio de melhor filme que ficaram por definir os seus produtores indicados à estatueta de Hollywood.
No caso do brasileiro, os produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira são os indicados à categoria principal deste ano. Caso a produção vença o prêmio, a dupla é quem receberá o Oscar da Academia.
A entidade também definiu os produtores de outros quatro indicados a melhor filme, incluindo "O Brutalista", que será representado por Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim e o diretor Brady Corbet; "Emilia Pérez", que tem listado Pascal Caucheteux e o diretor Jacques Audiard; "Nickel Boys", que nomeou Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Joslyn Barnes; e "A Substância", representado pela diretora Coralie Fargeat e os produtores Tim Bevan e Eric Fellner.
A premiação também estabeleceu que Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie e Kellen Quinn serão os representantes do filme "Sugarcane" no prêmio de documentário. No Oscar de animação, foram definidos os nomes indicados por "Flow" -Glints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens e Gregory Zalcman- e "Wallace & Gromit: Avegança" -Nick Park, Merlin Crossingham e Richard Beek.
A cerimônia do Oscar acontece no próximo dia 2 de março no Dolby Theater, em Los Angeles.

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