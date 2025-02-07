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Orgulho brasileiro

Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' lideram enquete de previsões para Oscar

Atriz, que já ganhou um Globo de Ouro por sua interpretação no longa de Walter Salles, possui 41% do público a seu favor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 14:58

Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025
Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/"Ainda Estou Aqui"/Oscars
A atriz Fernanda Torres e o longa "Ainda Estou Aqui", ambos indicados ao Oscar, são os favoritos nas categorias de melhor atriz e melhor filme estrangeiro segundo uma enquete de previsões feita pela ABC, emissora da cerimônia.
Torres, que já ganhou um Globo de Ouro por sua interpretação no longa de Walter Salles, possui 41% do público a seu favor. Ela é seguida por Cynthia Erivo, de "Wicked", e Demi Moore, de "A Substância", com 34% e 21% dos votos, respectivamente. Mikey Madison ("Anora") e Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") ficam para trás, com 2%.

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Nas previsões de melhor filme internacional, "Ainda Estou Aqui" está em primeiro, com 43% dos votos. Em segundo lugar está "Emilia Pérez" (39%), seguido por "A Semente do Fruto Sagrado" (16%), "Flow" (1%) e "A Garota da Agulha" (1%).
Já na categoria de melhor filme "O Brutalista" lidera com 39% do público. "Ainda Estou Aqui" tem 36%, e o público também destacou "Wicked" (10%) e "Duna - Parte 2" (7%).
Movimentações de fãs nas redes sociais impactaram a enquete, com discrepância notável entre os queridinhos do público e outras estrelas - Timothée Chalamet, de "Um Completo Desconhecido", goza de 63%, enquanto o segundo lugar, Adrien Brody, tem um terço (21%) de seu público.
Torres fez história ao ser a primeira brasileira indicada a melhor atriz pela Academia. No longa, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, ela vive Eunice, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar.
O Oscar de 2025 ocorre no dia 2 de março, a partir das 21h do horário de Brasília, em Los Angeles. Ele será exibido pelo canal de televisão fechada TNT e pelo streaming Max.

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