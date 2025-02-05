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Oscar

Oscar vai exibir vídeo com relatos de fãs sobre os indicados a melhor filme

Premiação, que ocorre em 2 de março, terá depoimentos de espectadores sobre longas que competem na principal categoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 15:20

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
A Academia do Oscar vai selecionar até 20 pessoas para enviarem um vídeo falando de seu indicado favorito a melhor filme, premiação mais importante da noite. Os relatos dos fãs serão exibidos durante a cerimônia.
"Ainda Estou Aqui" filme brasileiro dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro é um dos concorrentes a melhor filme este ano. O longa também concorre ao Oscar de melhor filme internacional e de melhor atriz, com Fernanda Torres.
Os outros nove escolhidos foram "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Anora", "O Brutalista", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".
Os fãs serão selecionados aleatoriamente com base em suas respostas a um formulário, disponível no site oficial da Academia. Ele pode ser preenchido até 16 de fevereiro. Pessoas notificadas por email devem então enviar um vídeo falando sobre seu filme favorito.
Os vídeos escolhidos serão exibidos durante a entrega dos prêmios da cerimônia, que ocorre no dia 2 de março, em Los Angeles. No Brasil, ela será transmitida pelo streaming Max e pelo canal TNT.

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