Oscar vai exibir vídeo com relatos de fãs sobre os indicados a melhor filme

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação

A Academia do Oscar vai selecionar até 20 pessoas para enviarem um vídeo falando de seu indicado favorito a melhor filme, premiação mais importante da noite. Os relatos dos fãs serão exibidos durante a cerimônia.

"Ainda Estou Aqui" filme brasileiro dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro é um dos concorrentes a melhor filme este ano. O longa também concorre ao Oscar de melhor filme internacional e de melhor atriz, com Fernanda Torres.

Os outros nove escolhidos foram "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Anora", "O Brutalista", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância" e "Wicked".

Os fãs serão selecionados aleatoriamente com base em suas respostas a um formulário, disponível no site oficial da Academia. Ele pode ser preenchido até 16 de fevereiro. Pessoas notificadas por email devem então enviar um vídeo falando sobre seu filme favorito.