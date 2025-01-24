Produção capixaba ganha prêmio de Melhor Filme nos Estados Unidos

Que o cinema brasileiro vive um momento de grande destaque nós já sabemos. Mas se HZ contar que tem até filme capixaba ganhando prêmio internacional? Neste mês, o curta-metragem “Não Volte Mais”, de Danyel Sueth e Diego Scarparo, foi premiado no Honor Film Festival, em Nova York.
E para nossa surpresa, o prêmio que a produção capixaba levou foi o de "Melhor Filme", entre curtas e longas-metragens. "Não Volte Mais" é um filme de terror psicológico brasileiro, lançado em abril de 2024, que se destacou por sua narrativa envolvente, atmosfera opressiva e abordagem original ao gênero de terror.
“Esse prêmio é muito importante para os fazedores de cultura do audiovisual do Espírito Santo. Tem filmes excelentes sendo feitos pelo Brasil afora. E aqui no Estado não é diferente, tem um mercado efervescente acontecendo”, destacou Sueth.
O Honor Film Festival é um festival americano feito por veteranos de guerra cinéfilos, que buscam filmes cujo tema central sejam valores humanos. Para o diretor de Alegre, Sul do Espírito Santo, esse feito vem reforçar ainda mais o sentimento de orgulho de produções nacionais. “A campanha que o ‘Ainda Estou Aqui’ fez, chamou atenção do público para o cinema nacional novamente”, disse.
Esse momento de frescor gera muito orgulho da arte feita no Brasil, principalmente depois de um longo período de ataques, em especial, ao setor do audiovisual. E isso vem calhar justamente com esse momento que o nosso filme recebeu o prêmio nos Estados Unidos, uma obra inteiramente capixaba”
Todas as pessoas envolvidas com o filme residem ou são naturais do Espírito Santo. Além disso, o curta foi inteiramente gravado em Alegre, cidade natal do Danyel Sueth, e foi realizado com recursos do Funcultura.
Esse é o segundo prêmio internacional que o ‘Não Volte Mais' ganhou. No ano passado, o filme também recebeu um prêmio no London Lift-Off Film Festival, na Inglaterra. Para Diego Scarparo, co-diretor do filme, a conquista dos prêmios em escala global foi uma surpresa.
“Para um curta-metragem, o ‘Não Volte Mais’ está abrindo muitas portas, algumas improváveis como o prêmio mais recente, do Honor. Com o prêmio, na minha opinião, cumpriu o principal papel da arte: ao invés de muros, criou pontes de diálogo”, pontuou Scarparo.
TEM MAIS CAPIXABA BOMBANDO
Outro filme que também está repercutindo fora do Estado é o “Prédio Vazio”, que será lançado nacionalmente na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, entre os dias 24 de janeiro a 1º de fevereiro. Finalizado neste ano, o longa será exibido como parte da programação do festival, que explora a temática “Que Cinema é Esse?” e destaca a diversidade e inovação do cinema brasileiro contemporâneo.
Além da exibição, o diretor Rodrigo Aragão participará de duas atividades no evento. No dia 28 de janeiro, às 11h15, ele estará no bate-papo "Encontro com os Filmes – Prédio Vazio", ao lado de Alana Falcão, Bernardo Oliveira e Ewerton Belico. Já no dia 1º de fevereiro, último dia da mostra, Aragão estará na roda de conversa “O Horror Está no Ar”, mediada pelo jornalista Marcelo Miranda.
Após sua estreia em Tiradentes, o filme segue para Portugal, onde terá sua estreia mundial no prestigiado 45º Fantasporto – Festival Internacional de Cinema. O evento, que acontece entre 28 de fevereiro e 5 de março de 2025, é referência para os gêneros de terror, fantasia e ficção científica. Prédio Vazio será exibido nos dias 4 e 7 de março na Sessão Oficial Cinema Fantástico | Longas-metragens.