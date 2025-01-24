Produção capixaba ganha prêmio de Melhor Filme nos Estados Unidos

Elenco de 'Não Volte Mais', filme capixaba vencedor do Honor Film Festival Crédito: Marcela Bicalho

Que o cinema brasileiro vive um momento de grande destaque nós já sabemos. Mas se HZ contar que tem até filme capixaba ganhando prêmio internacional? Neste mês, o curta-metragem “Não Volte Mais”, de Danyel Sueth e Diego Scarparo, foi premiado no Honor Film Festival, em Nova York.

E para nossa surpresa, o prêmio que a produção capixaba levou foi o de "Melhor Filme", entre curtas e longas-metragens. "Não Volte Mais" é um filme de terror psicológico brasileiro, lançado em abril de 2024, que se destacou por sua narrativa envolvente, atmosfera opressiva e abordagem original ao gênero de terror.

“Esse prêmio é muito importante para os fazedores de cultura do audiovisual do Espírito Santo. Tem filmes excelentes sendo feitos pelo Brasil afora. E aqui no Estado não é diferente, tem um mercado efervescente acontecendo”, destacou Sueth.

Bastidores de "Não Volte Mais" Crédito: Marcela Bicalho

O Honor Film Festival é um festival americano feito por veteranos de guerra cinéfilos, que buscam filmes cujo tema central sejam valores humanos. Para o diretor de Alegre, Sul do Espírito Santo, esse feito vem reforçar ainda mais o sentimento de orgulho de produções nacionais. “A campanha que o ‘Ainda Estou Aqui’ fez, chamou atenção do público para o cinema nacional novamente”, disse.

Esse momento de frescor gera muito orgulho da arte feita no Brasil, principalmente depois de um longo período de ataques, em especial, ao setor do audiovisual. E isso vem calhar justamente com esse momento que o nosso filme recebeu o prêmio nos Estados Unidos, uma obra inteiramente capixaba”

Todas as pessoas envolvidas com o filme residem ou são naturais do Espírito Santo. Além disso, o curta foi inteiramente gravado em Alegre, cidade natal do Danyel Sueth, e foi realizado com recursos do Funcultura.

Poster do filme 'Não Volte Mais' Crédito: Marcela Bicalho

Esse é o segundo prêmio internacional que o ‘Não Volte Mais' ganhou. No ano passado, o filme também recebeu um prêmio no London Lift-Off Film Festival, na Inglaterra. Para Diego Scarparo, co-diretor do filme, a conquista dos prêmios em escala global foi uma surpresa.

“Para um curta-metragem, o ‘Não Volte Mais’ está abrindo muitas portas, algumas improváveis como o prêmio mais recente, do Honor. Com o prêmio, na minha opinião, cumpriu o principal papel da arte: ao invés de muros, criou pontes de diálogo”, pontuou Scarparo.

TEM MAIS CAPIXABA BOMBANDO

Outro filme que também está repercutindo fora do Estado é o “Prédio Vazio”, que será lançado nacionalmente na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, entre os dias 24 de janeiro a 1º de fevereiro. Finalizado neste ano, o longa será exibido como parte da programação do festival, que explora a temática “Que Cinema é Esse?” e destaca a diversidade e inovação do cinema brasileiro contemporâneo.

Cena do filme Prédio Vazio" Crédito: Divulgação/Prédio Vazio

Além da exibição, o diretor Rodrigo Aragão participará de duas atividades no evento. No dia 28 de janeiro, às 11h15, ele estará no bate-papo "Encontro com os Filmes – Prédio Vazio", ao lado de Alana Falcão, Bernardo Oliveira e Ewerton Belico. Já no dia 1º de fevereiro, último dia da mostra, Aragão estará na roda de conversa “O Horror Está no Ar”, mediada pelo jornalista Marcelo Miranda.