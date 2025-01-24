Veja onde assistir 'Central do Brasil' e outros filmes brasileiros que concorreram ao Oscar

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" foi indicado a três categorias do Oscar nesta quinta (23). Outros títulos do país -ou feitos em coprodução com o Brasil- também já participaram da premiação em diversas categorias.
Veja, a seguir, uma lista com aqueles que estão disponíveis por streaming.
O BEIJO DA MULHER ARANHA
Coprodução entre Brasil e Estados Unidos, mostra a cela em que um homossexual e um preso político vivem juntos. O filme está disponível pela assinatura premium da Globoplay.
Em 1986, concorreu ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor diretor (para Hector Babenco). Também foi indicado à Palma de Ouro, em Cannes.
No Globo de Ouro, concorreu ao melhor filme de drama do Globo de Ouro, melhor ator e à melhor atriz (para Sônia Braga).
O protagonista William Hurt venceu o prêmio como melhor ator no Oscar, no Festival de Cannes e no Bafta.
CENTRAL DO BRASIL
No Oscar de 1999, o filme de Walter Salles concorreu nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor atriz para Fernanda Montenegro -que também concorreu ao Globo de Ouro de melhor atriz.
Entre as conquistas, estão o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o Urso de Prata de melhor atriz, o Globo de Ouro e o Bafta, ambos como melhor filme estrangeiro.
A trama mostra de Dora, um ex-professora, e Josué, um menino que ficou órfão, em uma viagem pelo interior do Nordeste à procura do pai do menino.
O longa está disponível na Netflix, pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video e sob aluguel, na Apple TV e no Google Play.
CIDADE DE DEUS
Uma coprodução entre Brasil e França, está disponível na Netflix, Max, Globoplay e Prime Video. O filme mostra a vida de dois jovens que crescem em uma comunidade carioca, envoltos pelo crime organizado.
O longa mudou o cinema brasileiro quando foi lançado, há 23 anos, por mostrar a violência que atravessa a rotina das favelas do Rio de Janeiro.
No Oscar de 2004, foi indicado em quatro categorias: melhor diretor (para Fernando Meirelles), melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem.
DEMOCRACIA EM VERTIGEM
O longa de Petra Costa mostra imagens que acompanham o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
Concorreu na categoria de melhor documentário do Oscar de 2020 e está disponível na Netflix.
ME CHAME PELO SEU NOME
Disponível na Netflix, o filme é uma coprodução entre França, Itália, Brasil e Estados Unidos. Na trama, um jovem de 17 anos se apaixona pelo assistente de pesquisa de seu pai.
O longa concorreu ao Oscar de 2018 nas categorias melhor ator (para Timothée Chalamet) e melhor filme. Venceu como melhor roteiro adaptado.
O MENINO E O MUNDO
Concorreu como melhor animação no Oscar de 2016 e está disponível pela assinatura premium da Globoplay ou para aluguel no Google Play.
Narra a história de uma criança que embarca em uma aventura em busca de seu pai.
O PAGADOR DE PROMESSAS
Dirigido por Anselmo Duarte e estrelado por Leonardo Villar e Glória Menezes, fez a estreia brasileira oficial no Oscar de 1963 com sua indicação a melhor filme estrangeiro. Não ganhou o prêmio, mas rendeu ao Brasil uma Palma de Ouro no Festival de Cannes.
A história mostra Zé do Burro em uma jornada para cumprir a promessa que fez na tentativa de salvar seu animal de estimação, que fora atingido por um raio.
No streaming, está disponível para as assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video.
O QUATRILHO
Com Glória Pires, Patrícia Pillar, Alexandre Paternost e Bruno Campos no elenco, a trama mostra dois casais amigos que decidem viver juntos em um vilarejo rural no Sul do Brasil.
O longa de Fábio Barreto concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 1997.
É possível assistir ao filme pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video, sob aluguel, no Google Play.
O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?
A trama é inspirado no livro de Fernando Gabeira e conta a história de dois amigos que se juntam à luta armada contra a ditadura militar no final da década de 1960.
Dirigido por Bruno Barreto, o filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1997. No mesmo ano, também disputou o Urso de Ouro, maior prêmio do Festival de Berlim.
Está disponível no Prime Video ou por assinatura premium da Globoplay.
SAL DA TERRA
O documentário dirigido por Wim Wenders mostra a trajetória do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Concorreu na categoria documental do Oscar de 2015 e está disponível pelas assinaturas premium da Globoplay e do Prime Video ou sob aluguel, na Apple TV.