Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filmes

Oscar 2025: vote na enquete com as três categorias de ‘Ainda Estou Aqui’

HZ quer saber sua opinião sobre as categorias que 'Ainda Estou Aqui' concorre: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 14:31

Cena do filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres
Cena do filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres Crédito: Sony Pictures
Após a indicação do filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, a três categorias do Oscar 2025, HZ decidiu saber a opinião de vocês, caros leitores. Quem será que vai levar a estatueta para casa como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz na cerimônia deste ano?
Mesmo puxando ‘sardinha’ para a nossa produção brasileira, outros grandes nomes do cinema internacional disputam nas categorias que o filme de Salles concorre, com destaque para Melhor Filme - um feito inédito para o Brasil. E claro, a categoria de Melhor Atriz também é uma das mais esperadas por ter Fernanda Torres no páreo.

Veja Também

Nomes da cultura do ES celebram indicações de ‘Ainda Estou Aqui’ ao Oscar

Com Fernanda Torres, 'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Oscar em 3 categorias

Veja onde assistir 'Central do Brasil' e outros filmes brasileiros que concorreram ao Oscar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Oscar Filmes Fernanda Torres
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados