Oscar 2025: vote na enquete com as três categorias de ‘Ainda Estou Aqui’

Após a indicação do filme ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, a três categorias do Oscar 2025, HZ decidiu saber a opinião de vocês, caros leitores. Quem será que vai levar a estatueta para casa como Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz na cerimônia deste ano?
Mesmo puxando ‘sardinha’ para a nossa produção brasileira, outros grandes nomes do cinema internacional disputam nas categorias que o filme de Salles concorre, com destaque para Melhor Filme - um feito inédito para o Brasil. E claro, a categoria de Melhor Atriz também é uma das mais esperadas por ter Fernanda Torres no páreo.