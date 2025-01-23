Nomes da cultura do ES celebram indicações de ‘Ainda Estou Aqui’ ao Oscar

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação

A conquista foi recebida com entusiasmo pela classe cinematográfica capixaba e personalidades ligadas à cultura. Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, comemorou as indicações como um marco para a arte brasileira. Segundo ela, essa conquista já é uma vitória e motiva ainda mais a continuidade do festival de cinema da capital.

Que dia especial para a cultura brasileira! Ter três indicações ao Oscar nos mostra o quanto as produções nacionais merecem destaque, isso motiva cada vez mais que o Festival de Cinema de Vitória siga forte, recebendo realizadores com seus filmes que celebram a arte na tela. Fernanda Torres e toda a equipe de Ainda Estou Aqui merecem aplausos calorosos pelas conquistas"

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama Crédito: Reuters / Reuters Cultura

“Formar plateia continua sendo nossa missão, levar o cinema brasileiro para o público de forma gratuita e atingir as pessoas. As três indicações ao Oscar já nos premiam enquanto participantes ativos da sétima arte. Viva o cinema brasileiro! Viva 'Ainda Estou Aqui!'”, continuou Caus.

Para a atriz e poeta Suely Bispo, a indicação ao Oscar representa muito para a indústria brasileira. Em conversa com HZ, a artista contou que essa a conquista fala sobre a qualidade das produções do cinema nacional perante o cenário global.

Além da indicação de Melhor Atriz, Melhor Filme Estrangeiro, ele (‘Ainda Estou Aqui’) está sendo indicado como Melhor Filme. Então está entre as melhores produções de cinema no mundo. É realmente muito grandioso. Acho que esse é o diferencial. E mostra que nós, no Brasil, estamos fazendo cinema com muita qualidade"

Suely ainda celebrou uma outra conquista recente do cinema capixaba. O filme “Não Volte Mais”, dos diretores Danyel Sueth e Diego Scarparo, ganhou o prêmio de Melhor Filme no Honor Film Festival, nos Estados Unidos.

Suely Bispo foi a homenageada no 31º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sergio Cardoso

“Inclusive, aqui no Espírito Santo, o filme do Danyel Sueth e do Diego Scarparo ganhou um prêmio como melhor filme nos Estados Unidos. Foi essa semana isso. Não é o Oscar, mas foi uma premiação internacional para um filme capixaba. Então, vocês vão lembrar disso”, frisou.

O cineasta e professor Erly Vieira Jr., também do Espírito Santo, destacou como a visibilidade internacional é crucial para o fortalecimento do cinema nacional. "Além de ser um reconhecimento gigantesco para um ótimo filme, também faz parte de um momento em que tem aumentado muito a visibilidade internacional do cinema brasileiro”, frisou.

Erly com suas premiações do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Reprodução Instagram @erlyvieirajr

Erly ainda pontuou a importância de mais investimentos para as produções brasileiras. “É uma grande oportunidade para que o poder público (nacional e local) amplie de vez os meios de financiamento e difusão do audiovisual brasileiro, porque sabemos que o impacto dos filmes não se mede somente pela bilheteria, mas também por fazer girar a economia de outras formas.

"Cada filme ou série que se roda aqui gera muitos empregos diretos e indiretos. E, principalmente, quanto mais filmes tivermos, mais poderemos mostrar novas e diferentes imagens do Brasil, levando ao grande público uma mistura de entretenimento e conhecimento, sempre promovendo reflexões sobre o mundo que nos cerca."