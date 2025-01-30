Conheça Renata Brandão, produtora capixaba de 'Ainda Estou Aqui'

Renata Brandão Crédito: Mariana Cobra

É isso mesmo, tem uma capixaba por trás da produção de "Ainda Estou Aqui"! Renata Brandão, natural de Linhares e criada em Vitória, é CEO da Conspiração, produtora carioca independente que lidera em indicações ao Emmy Internacional na América Latina. Renata foi a produtora executiva do filme "Ainda Estou Aqui", que alcançou um feito histórico ao ser indicado ao Oscar em três categorias.

Como CEO, Renata lidera produções icônicas, como "O Auto da Compadecida 2", que já está em cartaz, e "Dom", uma das séries brasileiras de maior sucesso global . Mas foi a experiência com "Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, que marcou um momento especial em sua trajetória.

“Desde o início, sabíamos da importância dessa história tão sensível e universal ser contada com o cuidado e a profundidade que ela merece. Trabalhar com um elenco e equipe tão talentosos foi uma verdadeira aula de excelência e paixão pelo cinema”, ressaltou.

Renata também destacou a honra de trabalhar ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Walter Salles. “Eles trazem uma força única a qualquer produção. Walter, com sua sensibilidade, elevou o projeto a um patamar artístico altíssimo”.

Para Renata, o filme é um marco importante para o cinema brasileiro, que mostra sua capacidade de dialogar com questões universais e, ao mesmo tempo, profundamente brasileiras. “Esse filme é uma oportunidade de mostrar a força do nosso cinema e como ele pode dialogar com diversas questões. É emocionante ser parte disso e levar o nome do nosso estado para o mundo de alguma forma”, reflete.

Filme "Ainda Estou Aqui", com Fernanda Torres Crédito: Alile Dara Onawale

A relação de Renata com suas raízes capixabas é um aspecto central em sua trajetória profissional. Ela acredita que essa conexão moldou sua visão de mundo e permanece uma fonte constante de inspiração em seus projetos.

Minhas raízes sempre me acompanharam, seja pela forma como enxergo o mundo ou pelas minhas referências de vida. Essa conexão com minhas raízes é uma fonte constante de inspiração e me faz querer abrir caminhos para que mais talentos do Espírito Santo ganhem visibilidade no cenário nacional e internacional”

Sobre o significado de estar à frente de uma produção que coloca o Brasil em evidência no cenário cinematográfico internacional, Renata se emociona. “Poder representar o Estado em um projeto que ressoa internacionalmente é uma forma de mostrar que temos tantos talentos incríveis e histórias que merecem ser contadas. É um momento de grande orgulho e realização”, destaca com entusiasmo.

Ela contou que visita frequentemente o Espírito Santo para estar com os pais e matar a saudade das delícias locais — em especial o caranguejo, um de seus pratos favoritos. Suas memórias de infância estão profundamente ligadas à Curva da Jurema, onde costumava passear com a família, e à Ilha das Caieiras, que frequentava com frequência.

“Amo o mar e a praia. Acho que fui mal acostumada com essa vista maravilhosa do Espírito Santo. O que mais sinto falta quando estou viajando é de ter o mar como varanda de casa”, disse. Ela mencionou ainda a experiência de filmar cenas da série "Dom", sucesso global do Prime Video, no Espírito Santo e adiantou que a Conspiração está preparando um novo projeto: uma cinebiografia sobre Roberto Carlos, que também será rodada no estado.

Carreira e indústria cinematográfica

Brandão iniciou sua carreira na Comissão Europeia e fundou a ONG Realice, que promoveu intercâmbios culturais e sociais. Essa trajetória despertou nela o desejo de contar histórias e impactar pessoas através do conteúdo.

“Quando entrei na Conspiração, comecei como assistente de produção e fui aprendendo cada etapa do processo criativo e executivo. Passei por diversas áreas, como planejamento, branded content e conteúdo digital, até assumir a liderança da produtora”, conta.

Renata ressalta a importância de enxergar o cinema além de uma manifestação artística isolada, destacando que é preciso tratá-lo também como uma indústria estruturada. "É uma indústria artística, mas é uma indústria. É fundamental que a gente produza cada vez mais e que os produtores saibam equilibrar essas duas coisas. Não somos só arte incentivada", defende, apontando para a necessidade de construir um mercado audiovisual sustentável e competitivo.

A produtora enfatiza que esse equilíbrio exige olhar atento não apenas para a criação artística, mas também para políticas públicas, a relação com investidores e o desenvolvimento de estratégias de negócios. "O que me ajudou muito foi a formação que eu tive: de um lado o jornalismo, com o olhar curioso e questionador, e do outro as relações internacionais, que me deram uma base de negócios, de payback. É fundamental trabalhar em todas as esferas para que o negócio fique de pé", explica Renata, que vê a profissionalização do audiovisual brasileiro como um passo essencial para a expansão global.

Ela faz um chamado para que o mercado audiovisual brasileiro se posicione diante de grandes competidores mundiais, como Estados Unidos e Coreia do Sul. "A provocação que eu faço é que a gente saia só da temática dos projetos culturais e entenda que eles são parte de uma indústria que precisa ser apresentada e respeitada como tal. Essa é a forma de garantir que o cinema brasileiro continue se defendendo e se apresentando não só para o público nacional, mas também para o mercado internacional", finaliza.

Produção Coletiva