Cinema

Alice Braga se declara à namorada produtora de Ainda Estou Aqui

Atriz namora Renata Brandão, uma das produtoras executivas do filme brasileiro indicado ao Oscar 2025
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 15:17

Alice Braga e Renata Brandão
Alice Braga e Renata Brandão Crédito: Manuela Scarpa / Divulgação
Alice Braga ficou emocionada com as indicações ao Oscar 2025 de "Ainda Estou Aqui" e se declarou para a namorada Renata Brandão, produtora executiva do filme de Walter Salles.
Alice Braga fez declaração compartilhando um vídeo das duas em uma moto: "Passei o dia no set, do jeito que amo, te celebrando de longe. Emocionada. Apaixonada. Encantada. Quase sem palavras para tanto orgulho. Que alegria estar nessa jornada ao seu lado, vendo você voar, brilhar, inspirar e mais que tudo: trabalhar de forma tão linda e dedicada".
A atriz brasileira continuou os elogios destacando a admiração pela amada: "É mágico te ver. É mágico estar nessa estrada com você. Todo meu amor e admiração. Viva você, meu amor grande, Renata Brandão. Viva nossa cultura e nosso cinema".

Alice Braga também exaltou Fernanda Torres: "Usando a frase de uma grande amiga/irmã de vida: 'como é bom ser ela, que não só é uma put* atriz, mas também uma intelectual, escritora, pensadora... tipo uma pessoa que a gente quer muito representando a gente. Viva você, Nanda!!!".
Braga lembrou ainda da esposa de Rubens Paiva, papel de Fernanda Torres como Eunice Paiva: "Viva Eunice, sua alma, sua força e sua verdade. Que essa história nos inspire cada dia mais, Marcelo Rubens Paiva".
"Amigos amados, adorados. Obrigada por essa alegria! Viva todos vocês. Viva nosso cinema!", escreveu Alice Braga compartilhando publicação da Sony Classics sobre as nomeações de "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025 para melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz (Fernanda Torres).

