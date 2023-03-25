"Dom", da Prime Vídeo, tem cenas gravadas no ES com atores capixabas no elenco

Gabriel Leone e Dhonata Augusto durante as gravações da segunda temporada de "Dom": cenas gravadas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prime Vídeo/Conspiração Filmes

Sucesso no Prime Vídeo, a série nacional "Dom" estreou a segunda temporada no último dia 17 com uma (bem-vinda) novidade. Algumas cenas foram gravadas no Espírito Santo, ou seja: vai ter belas paisagens capixabas para o mundo inteiro ver, sim.

A temporada terá oito episódios e "HZ" conferiu três deles (o quarto estreou nesta sexta, 24). Por enquanto - pode ser que tenham mais passagens gravadas em solo capixaba até o final da seasson -, o Espírito Santo serviu de locação para boa parte do segundo capítulo, intitulado "Enxugando Gelo".

Durante a ação, conseguimos ver imagens da Praia das Castanheiras, em Guarapari, cenas gravadas em uma mansão, em Meaípe, e passagens em uma praia, captadas entre Itapemirim e Marataízes.

Dom e Quinado curtindo uma praia no ES: locações em Guarapari, Marataízes e Itapemirim Crédito: Prime Vídeo/Reprodução

As gravações aconteceram em novembro de 2021 e contaram com participação do protagonista, Pedro Dom, vivido por Gabriel Leone, e seu comparsa de crimes, Quinado (Dhonata Augusto, em ótima atuação).

Morto em 2022, Breno Silveira, criador da série, também esteve no Estado. No segundo capítulo, dois atores capixabas entraram em cena: Leonardo Magalhães, do grupo Folgazões, vivendo um delegado, e Farid Sad, encarnando um policial militar.

"HZ" entrou em contato com a assessoria da Prime Vídeo para saber se mais episódios da segunda temporada foram gravados no Espírito Santo, se outras cenas vão se passar no Estado, ou mesmo se outros atores capixabas participaram das gravações. A equipe da plataforma de streaming informou que está levantando as informações. Se houver novidades, vamos trazer para vocês.

"BANDIDAGEM"

Antes de continuar com os bastidores, vamos comentar o contexto em que o ES aparece na série (segura que lá vem Spoiler). Em 2004, um dos criminosos mais procurados do Rio, Pedro Dom, chamado pela mídia de "Bandido Gato", e Quinado precisam fugir de carro rumo à Bahia. No caminho, decidem parar no Espírito Santo. Claro que o "passeio" vai render um B.O. dos grandes!

Ao chegar em uma praia capixaba (que a série não identifica qual), Pedro e Quinado encontram uma morena misteriosa (Malu Falangola), filha de um desembargador que os convida para uma "festinha" em sua mansão, em Vitória. Os larápios decidem roubar a residência e acabam presos duas vezes por dois PMs (Fabrício Vitorino e Farid Sad). Ambos são enviados para um presídio em Vila Velha. Pedro passa por perrengues na mão da "chefona" do local, a travesti Alcione, em grande performance de Milton Filho.

De uma mansão em Vitória (que na verdade fica em Meaípe), Dom olha as belezas naturais do Estado Crédito: Prime Vídeo/ Reprodução

Na vida real, Pedro Machado Lomba Neto (1981-2005) - personagem que baseou a série - de fato ficou preso no Espírito Santo em 2004. Enquanto estava trancafiado por aqui, acabou acusado de muitos outros crimes no Rio de Janeiro.

A título de curiosidade: as cenas do presídio em Vila Velha foram gravadas em uma prisão de verdade, desativada, no Uruguai. Por conta do agravamento da Covid-19 em 2021, parte da produção teve que ser levada para o país vizinho.

Há, também, uma delegacia em Vitória, onde Dom e Quinado são levados antes de ir para a prisão. As imagens foram captadas em um sanatório desativado no Rio de Janeiro.

Os dois bandidos são presos em uma praia de Vitória, mas as gravações foram feitas na Praia das Castanheiras, em Guarapari, e a casa do desembargador, na trama localizada na capital capixaba, é a tal mansão em Meaípe.

A Praia das Castanheiras, em Guarapari, serviu de cenário para as gravações da série "Dom" Crédito: Prime Vídeo/Reprodução

EXPERIÊNCIA

Interpretando o delgado que encarcera Dom e Quinado em terras capixabas, Leonardo Magalhães relatou a experiência de participar da série da Prime Vídeo. "A oportunidade 'caiu no colo'. Três semanas antes da gravação, uma produtora do Rio entrou em contato comigo, mandou o texto e pediu um teste por vídeo. Após ser aprovado, gravamos em Guarapari as primeiras cenas. Logo após, parti para o Rio de Janeiro, onde se passam as passagens dentro da fictícia delegacia de Vitória", explica.

No final de 2021, o Brasil vivia uma nova onda de casos de Covid-19. Magalhães conta que a produção, durante as gravações, teve muito cuidado com os atores. "Tanto no Estado quanto no Rio de Janeiro, houve muito controle. Nos bastidores, sempre usávamos máscaras de proteção e fazíamos testes de Covid-19, no início e no fim das filmagens", detalha, relatando a experiência de ter trabalhado em um sanatório desativado no Rio de Janeiro.

"Lá gravamos as passagens da delegacia de Vitória. É um local sempre usado pelas produtoras como cenário de presídios e delegacias. Por tratar-se de um sanatório, mesmo que desativado, tem um clima pesado, ruim. Isso acaba dando um contexto bem interessante para o ambiente de uma delegacia", relata Leonardo.

Leonardo Magalhães (à direita) vive o delegado que prende Dom e Quinado em Vitória, na série "Dom" Crédito: Prime Vídeo/Reprodução

Farid Sad, que viveu o policial Ferreira, um dos responsáveis pela prisão de Dom e Quinado durante uma batida de rotina na praia, participou apenas das cenas gravadas em Guarapari.

Ele guarda ótimas recordações de ter trabalhado com nomes de peso da indústria do audiovisual, como o ator Gabriel Leone e o diretor Bruno Silveira.

"Admiro o trabalho do Leone. Ele conquistou e está conquistando espaços incríveis no Brasil e no exterior. Gravou o filme que conta a história de Enzo Ferrari e agora vai interpretar Ayrton Senna, não é para qualquer um. Cena externa sempre é mais difícil, e, na primeira, fizemos com duas câmeras o tempo todo para pegar todos os detalhes. Foi árduo, mas estávamos muito concentrados. Liderados pelo Breno Silveira, ficamos imersos naquela história. Foi natural, orgânico e estou satisfeito e feliz com o resultado", responde Farid, que, atualmente, grava na nova temporada da série "Reis", da Record TV.

Farid detalha que as gravações no Estado aconteceram por cinco dias e grande parte da equipe ficou hospedada em hotéis de Ubu, em Anchieta.