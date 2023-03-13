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Cinema

"A Pequena Sereia": trailer mostra transformação de Ariel em humana; veja

Longa estrelado por Halle Bailey - versão em live-action de clássico animado da Disney - chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:10

Novo trailer de 'A Pequena Sereia' mostra transformação de Ariel em humana
Novo trailer de 'A Pequena Sereia' mostra transformação de Ariel em humana Crédito: Reprodução/YouTube
Na contagem regressiva para o lançamento de "A Pequena Sereia", a Disney aproveitou a cerimônia do Oscar neste domingo, 12, para divulgar o trailer do longa. O vídeo foi lançado durante a participação de Halle Bailey e Melissa McCarthy, que interpretam, respectivamente, Ariel e Úrsula, no evento.
Dirigido por Rob Marshall, o filme chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. O live-action é uma adaptação da famosa história de Ariel, uma sereia que se apaixona pelo Príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King. Para viver o amor, ela faz um acordo com a bruxa do mar, Úrsula, e se torna humana.
O novo trailer mostra o momento em que a sereia se transforma em humana. O vídeo também traz um trecho de "Part of Your World" ("O Meu Lugar", na versão em português), uma das músicas mais famosas da animação.
Nos comentários no YouTube, internautas comemoraram a escolha por Halle Bailey, que também é cantora, para o papel principal. "O principal da Ariel é a voz, e está aí a melhor cantora. Vou ver o filme mais de uma vez pra apreciar a Halle e a dubladora", escreveu um internauta.
Além de Halle, Melissa e Jonah, o filme também trará nomes como Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Javier Bardem no elenco.

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