Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para a seleção de filmes

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para 32ª edição Crédito: Acervo Galpão IBCA

O Festival de Cinema de Vitória (FCV) dará início às inscrições para a seleção de filmes que integrarão sua 32ª edição, prevista para ocorrer entre os dias 19 e 24 de julho de 2025. Realizadores e realizadoras de todo o país podem inscrever gratuitamente suas produções pelo site oficial do festival entre os dias 10 de fevereiro, a partir das 14h, e 14 de março, até as 17h59 (horário de Brasília).

O resultado das obras selecionadas será divulgado até 15 de maio de 2025, podendo ser prorrogado conforme decisão da organização. O evento, organizado pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e pela Galpão Produções, conta com o patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e se consolidou como um dos mais importantes do cenário audiovisual brasileiro.

COMO SE INSCREVER

As inscrições e o envio das mídias serão feitos exclusivamente online. Podem participar filmes de ficção, documentários, animações, produções experimentais e videoclipes realizados a partir de 1º de janeiro de 2024. Os curtas-metragens devem ter até 25 minutos de duração (incluindo créditos), enquanto os longas devem ter pelo menos 70 minutos.

As produções devem ser enviadas por meio de links hospedados no Vimeo ou YouTube, com acesso completo e opção de download. Arquivos enviados por plataformas como WeTransfer, Dropbox e Google Drive não serão aceitos. Cada realizador(a) pode inscrever até duas produções.

MOSTRAS COMPETITIVAS

Os filmes selecionados serão exibidos em 11 mostras competitivas, que abrangem diferentes recortes do audiovisual nacional. Entre elas, destacam-se a 29ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, a 15ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, a 10ª Mostra Mulheres no Cinema e a 10ª Mostra Cinema e Negritude, além de espaços dedicados ao cinema ambiental, à produção capixaba e ao cinema de gênero fantástico.

Festival de Cinema de Vitória abre inscrições para 32ª edição Crédito: Sergio Cardoso

EDIÇÃO ANTERIOR REUNIU GRANDE PÚBLICO

Na edição de 2024, o FCV reuniu aproximadamente 15 mil pessoas ao longo de seis dias de programação, que incluiu mostras competitivas, sessões especiais, debates, cursos e lançamentos de publicações. O festival reafirma, assim, seu papel fundamental na democratização do audiovisual brasileiro e na formação de novas plateias.

Lucia Caus, diretora do evento, destaca a importância da iniciativa: “Estamos há mais de 30 anos em atividade com foco no fomento e na difusão do audiovisual produzido no Brasil, além de pensar uma programação transversal que inclui formação, preservação da memória cultural e debates que aproximam o cinema de outras áreas, como a educação”.

UM DOS PRINCIPAIS FESTIVAIS DO PAÍS

Consolidado como o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória chega à sua 32ª edição reforçando seu compromisso com a difusão do cinema brasileiro. Além das exibições gratuitas, o festival promoverá debates, mesas-redondas e homenagens a grandes nomes do setor.