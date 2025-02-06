Semana do Cinema no ES com ingressos a R$ 10 e promoções de pipocas

Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10 Crédito: shutterstock

Ingressos de cinema a R$ 10? Sim, essa é uma - entre várias - promoções da primeira edição da Semana do Cinema de 2025, que acontece a partir desta quinta-feira (6) e vai até quarta-feira (12). Durante sete dias, várias salas de cinema da Grande Vitória e do interior do Estado aderiram à promoção

Entre as vantagens de pegar um ‘cineminha’ nesta semana está a possibilidade de comprar combos de pipoca com preços especiais. Além disso, o público poderá assistir a diversos filmes, como por exemplo “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme.

Cena do filme "Ainda Estou Aqui" Crédito: Divulgação

Outros filmes indicados ao Oscar também estão na programação, como "Maria Callas”, “Conclave” e “Anora”. Também há opções infantis para a criançada se divertir com as telonas, como "Mufasa", "Sonic 3" e "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa".

Essa é a sexta edição da Semana do Cinema no país, que teve sua primeira edição em setembro de 2022. A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

Confira os cinemas participantes:

Cinemark Vitória

Local: Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória

Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória Ingressos: a R$ 10. Promoção válida nas sessões em 2D, 3D e XD

a R$ 10. Promoção válida nas sessões em 2D, 3D e XD Combos de pipoca na promoção a partir de R$ 29

na promoção a partir de R$ 29 Filmes em cartaz: "Mufasa", "Sonic 3", "Ainda Estou Aqui", "Emília Perez", "Moana 2", "Conclave", "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "Paddington: Uma Aventura na Floresta", "Anora", entre outros

Cine Jardins

Local: Cine Jardins - R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória

Cine Jardins - R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória Ingressos: a R$ 10

a R$ 10 Filmes em cartaz: “Ainda Estou Aqui”, "Maria Callas”, “Conclave”, “Anora”, Baby Girl”, “Sonic 3”, “O Auto da Compadecida 2”, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”

Cena do filme 'O Auto Da Compadecida 2', de Guel Arraes e Flávia Saraiva Crédito: Laura Campanella/Divulgação

Cinemark Vila Velha

Local: Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha

Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha Ingressos : a R$ 10. Promoção válida nas sessões em 2D, 3D e XD

: a R$ 10. Promoção válida nas sessões em 2D, 3D e XD Combos de pipoca na promoção a partir de R$ 29

na promoção a partir de R$ 29 Filmes em cartaz: "Mufasa", "Sonic 3", "Ainda Estou Aqui", "Emília Perez", "Moana 2", "Conclave", "Chico Bento" e a "Goiabeira Maraviosa", "Paddington: Uma Aventura na Floresta", "Anora", entre outros

Kinoplex Vila Velha

Local: Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Ingressos: R$ 10 para todas as salas Standard e Kinoevolution, e salas Platinum na promoção, com ingressos a R$ 20, e IMAX a R$ 12

R$ 10 para todas as salas Standard e Kinoevolution, e salas Platinum na promoção, com ingressos a R$ 20, e IMAX a R$ 12 Filmes em cartaz: “Emilia Perez”,“O Maravilhoso Mágico de Oz”, ‘’A Verdadeira Dor’’, ‘’Blindado", "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "O Auto da Compadecida 2", "Ainda Estou Aqui"

CineSystem Vila Velha

Local: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha Ingressos: R$ 10. Promoção válida para todas as sessões 2D e 3D. Não válido para salas e poltronas Vips, conteúdos alternativos e pré-venda de filmes

R$ 10. Promoção válida para todas as sessões 2D e 3D. Não válido para salas e poltronas Vips, conteúdos alternativos e pré-venda de filmes Combo de pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29

grande e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29 Filmes em cartaz: "Mufasa", "Sonic 3", "Moana 2", "Viva a Vida", "Ainda Estou Aqui", "Maravilhoso Mágico de Oz - Parte 1", "Covil de Ladrões 2"

'Mufasa: O Rei Leão’ conta a história do jovem Mufasa antes de se tornar rei Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures

Cine Araujo Serra

Local: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra Ingressos: R$ 10 para salas convencionais e premium e R$ 15 em salas VIP

R$ 10 para salas convencionais e premium e R$ 15 em salas VIP Combo com uma pipoca média e dois refrigerantes por R$ 29

média e dois refrigerantes por R$ 29 Filmes em cartaz: "Ainda Estou Aqui", "Sonic 3", "O Auto da Compadecida 2", "O Homem do Saco", "Mufasa", "Moana 2" "Covil de Ladrões 2", "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "Ameaça no Ar", "O Maravilhoso Mágico de Oz - Parte 1"

Cinepolis Moxuara

Local: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica Ingressos: R$ 10 nas salas tradicional, 4DX e Macro X. Nas salas VIP IMax ingressos com 60% de desconto

R$ 10 nas salas tradicional, 4DX e Macro X. Nas salas VIP IMax ingressos com 60% de desconto Combo de pipoca médica mais refrigerante de 700 ml por R$ 29

médica mais refrigerante de 700 ml por R$ 29 Filmes em cartaz: "Covil de Ladrões 2", "O Homem do Saco", "Paddington: Uma Aventura Na Floresta", "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "O Auto da Compadecida 2", "Sonic 3", "Mufasa", "Ainda Estou Aqui"

Cine Ritz Aracruz

Local: Oriundi Shopping- Av. Florestal, N° 555 - Segato, Aracruz

Oriundi Shopping- Av. Florestal, N° 555 - Segato, Aracruz Ingressos: R$ 10

R$ 10 Filmes em cartaz: "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "Moana 2", "Mufasa", "O Auto da Compadecida 2", "Sonic 3"

Cena do filme 'Moana 2' Crédito: Reprodução/Walt Disney Animation

Cine Ritz São Mateus

Local: Shopping São Mateus - Av. José Tozze, 1500 - Centro, São Mateus

Shopping São Mateus - Av. José Tozze, 1500 - Centro, São Mateus Ingressos: R$ 10

R$ 10 Filmes em cartaz: "Mufasa", "O Auto da Compadecida 2", "Moana 2", "Covil de Ladrões 2", "Sonic 3", "Ainda Estou Aqui"

Cine Unimed

Local: Shopping Sul - Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 382 - A 408 - Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim

Shopping Sul - Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 382 - A 408 - Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim Ingressos: R$ 10

R$ 10 Combo de pipoca a partir de R$ 25

a partir de R$ 25 Filmes em cartaz: "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", "O Auto da Compadecida 2", "Ainda Estou Aqui", "Mufasa", "Moana 2", "Sonic 3"