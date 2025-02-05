Filme capixaba "Prédio Vazio" conquista prêmio na Mostra de Cinema de Tiradentes Crédito: Leo Lara/Universo Produção

O cinema capixaba brilhou na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes (MG) com a conquista do filme "Prédio Vazio", dirigido por Rodrigo Aragão e produzido pela Fábulas Filmes. A produção foi premiada na categoria "Retrato Filmes", garantindo um contrato de distribuição e um investimento de R$ 100 mil para a campanha de lançamento da obra vencedora. O festival aconteceu entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro.

"Ganhar esse prêmio na primeira exibição do Prédio Vazio é a melhor coisa que poderia acontecer, porque um prêmio direcionado à distribuição e o grande desafio do cinema fantástico brasileiro é fazer esses filmes chegarem ao grande público. Costumo dizer que o brasileiro gosta muito de filmes de terror e muitas pessoas ainda não sabem que esse tipo de filme é feito no Brasil", conta Aragão.

O diretor ainda reforçou a importância de ser uma produção capixaba. "Acho que a identificação, principalmente que os capixabas vão ter ao ver um filme fantástico com seres sobrenaturais, aventuras, que se passa em um cenário tão conhecido como a Praia do Morro, vai ser de uma emoção rara".

O longa-metragem foi contemplado pelo Edital 024/2021 – Produção de Longa Metragem, do Fundo Estadual de Cultura do Espírito Santo (Funcultura), gerido pela Secult. Esse apoio foi essencial para a concretização da produção, reforçando o compromisso com o fortalecimento do audiovisual capixaba.

Após sua estreia em Tiradentes, "Prédio Vazio" segue para Portugal, onde será exibido no 45º Fantasporto – Festival Internacional de Cinema, um dos mais prestigiados eventos voltados aos gêneros de terror, fantasia e ficção científica. O festival acontece entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025, e o filme será apresentado nos dias 4 e 7 de março, dentro da Sessão Oficial Cinema Fantástico | Longas-metragens.

É um festival que eu já fui premiado duas vezes, com o roteiro em 'A Mata Negra' e com efeitos especiais no 'Cemitério das Almas Perdidas', mas para mim é muito emocionante estar nesse festival lendário. E eu acho que o grande desafio agora é fazer os brasileiros se verem na tela, nesse filme"

"Prédio Vazio" levou o prêmio na categoria Retrato Filmes Crédito: Leo Lara/Universo Produção

O filme ainda não tem data certa para ser lançado comercialmente, mas segundo o diretor, as primeiras sessões serão em Guarapari e em Vitória. A premiação em Tiradentes e a seleção para um festival internacional reforçam o talento do diretor Rodrigo Aragão e consolidam "Prédio Vazio" como um dos destaques do cinema nacional em 2025.

SOBRE O FILME

A trama acompanha a jovem Luna em sua busca pela mãe desaparecida durante o último dia de Carnaval em Guarapari, Espírito Santo. Sua investigação a conduz a um antigo edifício aparentemente desocupado, mas que esconde almas atormentadas.

O filme, com 80 minutos de duração, presta homenagem aos clássicos japoneses de terror urbano, como "O Chamado" e "O Grito". O elenco conta com atores como Gilda Nomacce, Rejane Arruda, Lorena Corrêa, Caio Macedo, Telma Lopes, Walter Filho e Leonardo Magalhães. A produção é assinada por Mayra Alarcón e Rodrigo Aragão, com roteiro do próprio diretor.