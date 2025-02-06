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Filme sobre Roberto Carlos será gravado no Espírito Santo

Cinebiografia do Rei, natural de Cachoeiro de Itapemirim, será produzido pela capixaba Renata Brandão, de "Ainda Estou Aqui"
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 10:30

Cantor Roberto Carlos
Cantor Roberto Carlos Crédito: Agif/Folhapress
Com mais de 60 anos de carreira, o icônico cantor e compositor Roberto Carlos terá sua história contada nas telonas pela primeira vez. A cinebiografia, que promete emocionar gerações de fãs, será dirigida por Maurício Farias, conhecido por trabalhos como "Hebe: Nasce uma Estrela' e 'A Grande Família". 
Renata Brandão, produtora executiva do filme "Ainda Estou Aqui", indicado ao Oscar, será uma das responsáveis pela produção da cinebiografia ao lado de Juliana Capelini, pela Conspiração, em associação com a Taba Filmes, de Maurício Farias. O roteiro fica por conta de Patrícia Andrade, roteirista de sucessos como "2 Filhos de Francisco" e "Nise – O Coração da Loucura".

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Em entrevista, Renata revelou que parte das gravações será feita no Espírito Santo, um presente para os fãs capixabas e uma forma de valorizar as origens do Rei. A ideia de transformar a vida do Rei em filme não é nova. Breno Silveira, que era sócio da Conspiração e faleceu em 2022, estava envolvido em uma versão anterior do projeto. Patrícia Andrade, que segue como roteirista, trabalhou ao lado dele para desenvolver uma narrativa que capture a essência e a trajetória de Roberto Carlos.
O cantor já aprovou os rascunhos iniciais do projeto e estará diretamente envolvido na produção. O filme promete explorar não apenas a carreira de sucesso do artista, mas também suas vivências pessoais e desafios ao longo da vida. Ainda não há data de estreia da cinebiografia.

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