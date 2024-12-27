Roberto Carlos dá bronca durante show em Recife e vídeo viraliza

Na noite da última quinta-feira (26), Roberto Carlos inaugurou a programação de fim de ano do Recife com um show na Praia do Pina, Zona Sul da cidade. Porém, a apresentação teve um momento tenso quando o "Rei" interrompeu o espetáculo para repreender pessoas em frente ao palco e ameaçar parar o show.

Logo no início do show, Roberto Carlos parou de cantar e expressou sua insatisfação com algo que observou na área reservada à imprensa, próxima ao palco. Segundo relatos dos fãs presentes, a bronca foi direcionada a fotógrafos que continuavam no local após o tempo estipulado.

"Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", declarou o cantor ao microfone, visivelmente irritado.

O momento foi capturado em vídeo por fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais. Um dos comentários no Instagram destacou: "O combinado era eles [os fotógrafos] ficarem só até o final da primeira música, e alguns continuaram e estavam atrapalhando a visão [do público]".

Apesar do incidente, Roberto Carlos continuou a apresentação, que durou quase duas horas. O repertório incluiu clássicos como "Detalhes", "Além do Horizonte", "Esse Cara Sou Eu" e "Jesus Cristo", encantando a multidão.