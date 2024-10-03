Roberto Carlos se pronuncia após demissão de funcionária com câncer

Cantor Roberto Carlos está envolvido em uma polêmica Crédito: site RC

Roberto Carlos é alvo de um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária que trabalhou como assistente financeira do artista.

Simone pede à Justiça uma quantia de R$ 130 mil reais ao artista. Ela afirma ter sido demitida durante o tratamento de um câncer de mama.

Em contato com o UOL, a assessoria do artista informou que Simone não informou o tratamento no momento em que foi admitida. De acordo com o comunicado, ela avisou a empresa de sua condição somente após sua demissão. Ela continua tendo acesso ao plano de saúde, mesmo após sua saída.