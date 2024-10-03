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Processo trabalhista

Roberto Carlos se pronuncia após demissão de funcionária com câncer

Ex-assistente financeira do artista pede uma quantia de R$ 130 mil. Ela diz ter sido demitida durante tratamento de câncer de mama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 11:24

Vendas para os ingressos do show do Rei Roberto Carlos, em Vitória, começam nesta quarta (29)
Cantor Roberto Carlos está envolvido em uma polêmica Crédito: site RC
Roberto Carlos é alvo de um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária que trabalhou como assistente financeira do artista.
Simone pede à Justiça uma quantia de R$ 130 mil reais ao artista. Ela afirma ter sido demitida durante o tratamento de um câncer de mama.
Em contato com o UOL, a assessoria do artista informou que Simone não informou o tratamento no momento em que foi admitida. De acordo com o comunicado, ela avisou a empresa de sua condição somente após sua demissão. Ela continua tendo acesso ao plano de saúde, mesmo após sua saída.
Simone, ao portal Leo Dias, afirmou que nunca teve acesso a plano de saúde enquanto trabalha com o artista. Ela explicou que trabalhou como pessoa jurídica durante um ano e meio na empresa, mas com obrigações semelhantes aos de uma posição de carteira assinada. Após Roberto romper parceria com o então sócio, Dody Sirena, ela teria sido recontratada como CLT pela empresa do cantor, com direito a plano de saúde, mas que nunca teria recebido esse benefício na prática

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