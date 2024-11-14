Pesquisa inédita sobre Roberto Carlos mostra o que Cachoeiro pensa sobre o Rei

Roberto Carlos se apresentou na Praça do Papa, em Vitória, dois dias após comemorar 82 anos em Cachoeiro Crédito: Carlos Alberto Silva/ Arquivo AG

Erasmo Lima, decidiu realizar um levantamento inédito com 402 moradores de Cachoeiro de Itapemirim para descobrir o que a cidade pensa sobre seu filho mais ilustre. O resultado foi surpreendente: Quase 80% (78,61%) dos entrevistados afirmam gostar do Rei. Fã de Roberto Carlos, o sócio proprietário do Instituto Perfil,decidiu realizar um levantamento inédito com 402 moradores de Cachoeiro de Itapemirim para descobrir o que a cidade pensa sobre seu filho mais ilustre. O resultado foi surpreendente: Quase 80% (78,61%) dos entrevistados afirmam gostar do Rei.

Contudo, percebe-se um certo ressentimento, mesmo nesta categoria que GOSTA. 62,19% destes não avaliam positivamente a relação dele com a cidade. Dos quais 13,18% afirmam que o Rei "não dá a mínima" para Cachoeiro; outros 22,89% sugerem que ele deveria visitar a cidade com mais frequência e 26,12% acham que a relação do astro com sua cidade natal poderia ser melhor. A pesquisa também levantou quais as músicas do rei o Cachoeirense mais curte: As três mais famosas são: "Detalhes" (10,18%), "Meu Pequeno Cachoeiro" (10,04%) e "Emoções" (8,93%).

Um outro ponto chamou a atenção na medição, e aí nos pareceu uma identificação de falha do setor público, seja município ou estado, que poderia explorar melhor, ter um filho tão ilustre no hall da fama. Um ponto turístico de Cachoeiro de Itapemirim, é o Museu Roberto Carlos, que atrai visitantes de várias partes do Brasil. A pesquisa identificou que quase metade da população de Cachoeiro (42,79%) nunca sequer visitou o Museu, a casa onde o Rei morou até seus 13 anos de idade. 2,99% não sabe da existência da Casa, 0,5% não respondeu e a outra parcela, maioria (53,73%) disse já ter visitado.

Para Erasmo Lima, os dados coletados são reveladores e refletem um sentimento ímpar da população em relação ao conterrâneo mais ilustre. “Esses dados inéditos nos mostram que, apesar do reconhecimento mundial e da fama inegável de Roberto Carlos, existe um desejo genuíno da população por uma conexão mais próxima com ele. Os resultados nos convidam a refletir sobre como podemos fomentar uma maior interação entre Roberto Carlos e sua cidade natal,” destacou Erasmo Lima.