"Sonho em trazer Roberto Carlos para um show no meu espaço", diz Patrick Ribeiro

Renata Rasseli entrevista Patrick Ribeiro Crédito: Vitor Jubini

Marisa Monte, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Paulinho da Viola, Titãs, Capital Inicial, Chitãozinho&Xororó, Bell Marques ... a lista é grande dos grandes astros da música brasileira que subiram ao palco do Espaço Patrick Ribeiro nestes 10 anos de história. Por trás do espaço de shows e eventos corporativos está o empresário Patrick Ribeiro, que celebra 35 anos de carreira no entretenimento em 2025. Só no seu espaço próprio, ele coleciona mais de 800 shows na última década.

Baiano nascido às 09h30 do dia 1º de janeiro de 1975, em Salvador, mas capixaba de coração, Patrick é o convidado deste domingo do RR Entrevista. As comemorações dos 35 anos de carreira começam neste mês com a temporada internacional da influenciadora Cíntia Chagas com apresentações em Portugal e, em 2025, nos EUA.

O empresário ainda não divulgou o calendário de shows do próximo ano, mas adiantou alguns nomes que sonha trazer para seu espaço, entre eles o Rei Roberto Carlos. "A-ha, Scorpions e o Metallica são os shows internacionais que gostaria de ter no Espaço Patrick Ribeiro".

O INÍCIO DE TUDO

A relação de Patrick com o mundo dos eventos começou desde cedo, nos anos 90, quando, na adolescência, morando com os avôs na Praia da Costa, em Vila Velha e estudando edificações na Escola Técnica Federal, passava noites ouvindo a transmissão dos shows nacionais que aconteciam no estado numa rádio local.

"Eu ficava ouvindo as transmissões via rádio dos shows das bandas que eu admirava, mas, por questões financeiras, nunca tinha ido a nenhum na vida. Até que, aos 15 anos, consegui dinheiro suficiente para ir ao meu primeiro show, foi das bandas Information Society e Konkan, no ginásio do clube Álvares Cabral. Naquele momento fiquei encantado com os sons, as luzes, e as sensações de estar em um grande evento”

A partir dessa experiência, PR começou a fazer festas para os amigos da escola técnica, na casa de seu avô, na Praia da Costa. Porém o que ele não imaginava era que essa brincadeira viraria um sucesso e cada vez mais e mais pessoas buscariam ir as festas organizadas por ele, como a famosa Padang Padang. E, com isso, automaticamente ele e seus amigos tiveram que buscar lugares maiores para a realização desses eventos.

ESPAÇO PRÓPRIO

Mesmo já tendo passado por tantas experiências distintas em formatos, tamanho e modelos diferentes de eventos, seja shows ou festas, Patrick ainda tinha um desafio que o incomodava. O fato de não ter um espaço fixo. Daí foi sendo desenhado um novo sonho, que foi o de ter um espaço próprio onde ele pudesse receber os artistas e o público da forma que ele sempre desejou.

“Todas essas fases foram de grande importância para o meu preparo como profissional de eventos, um processo de maturação mesmo. Onde fui aprendendo a fazer de tudo, em todas áreas da realização de um evento. Tive que aprender sobre infraestrutura, climatização, fornecedores, contatos com os artistas, logística, luz, burocracia, vendas e muito mais. E sou muito grato a todo esse processo pois com isso, e utilizando todo conhecimento acadêmico e o adquirido pela experiência em fazer, me senti preparado para dar um passo à frente e ter meu próprio espaço de eventos”, afirmou Ribeiro.

A partir daí, há 10 anos, nascia o Espaço Patrick Ribeiro, em Vila Velha. O que foi uma grande virada na vida profissional do empresário.

“Posso afirmar que foi a materialização de todo um projeto de vida. Como se todos os trabalhos anteriores fossem testes para que em 2015 eu pudesse colocar em prática tudo que aprendi em algo meu, e aprimorar cada vez mais os serviços prestados. Com autonomia e garantindo o padrão de qualidade que sempre buscamos. Com a nossa digital”, explica Patrick Ribeiro.

Atualmente, o espaço tem infraestrutura de casa de shows e eventos corporativos com capacidade para 2.500 pessoas.