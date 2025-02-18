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Saúde

Pedro Sampaio passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho

DJ confirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e que já está se recuperando do procedimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 14:08

Pedro Sampaio apresentou sucessos, como
Pedro Sampaio  Crédito: Arthur Louzada
Pedro Sampaio, 27, revelou ter se submetido a uma operação para corrigir a lesão que sofreu recentemente no joelho.
O DJ confirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e que já está se recuperando do procedimento. "Operei o joelho. Deu tudo certo! Estou bem", informou ele nos stories de seu Instagram, na legenda de uma foto do membro enfaixado.
Pedro Sampaio rompeu o ligamento do joelho ao sofrer acidente durante um show, em 12 de janeiro. Ele estava se apresentando no festival carioca Universo Spanta, quando pulou de cima de uma estrutura metálica e caiu deitado no chão, já ferido.
A lesão o obrigou a cancelar toda sua agenda de Carnaval. Pedro era atração confirmada em várias programações da folia, como o Carnaval da Cidade e o Bloco Beats, de São Paulo.
Pedro Sampaio passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho
Pedro Sampaio passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho Crédito: Reprodução/Instagram/@pedrosampaio

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