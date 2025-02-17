Geisy Arruda diz que foi agredida por ex e pede medida protetiva: 'Presa em um buraco'

Geisy Arruda diz que foi agredida por ex e pede medida protetiva Crédito: Rivaldo Gomes/Folhapress

Geisy Arruda denunciou o ex-namorado por violência psicológica e agressão verbal. Nas redes sociais, a influenciadora de 35 anos disse ter registrado um boletim de ocorrência e conseguido uma medida protetiva de urgência.

Em entrevista ao SBT, ela afirmou que Rodrigo Adão teria controlado seu anticoncepcional, as roupas que usava e os lugares aonde ia.

"Comecei a me sentir acuada e fui abrindo meus olhos aos poucos. Se eu não fizesse o que ele queria, era punida com a lei do silêncio, punida com desprezo. Ele jogava na minha cara que largou tudo para vir morar comigo, dizia que ninguém nunca ia me amar. Me vi presa dentro de um buraco."

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Rodrigo. O ex-casal estava junto há um ano e seis meses e se conheceu quando o fotógrafo começou a tirar fotos de Geisy. Na entrevista, a influenciadora disse querer encorajar mulheres agredidas a denunciarem com base na Lei Maria da Penha.

"Mulheres, denunciem. Estou dando minha cara a tapa para que você que esteja assistindo, denuncie."

Geisy afirmou que decidiu denunciar Rodrigo após expulsá-lo de sua casa depois de sentir medo durante uma discussão. Ela publicou um vídeo que teria sido feito na mesma noite.