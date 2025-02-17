'BBB 25': briga entre Camilla, Thamiris e Vitória movimenta a web; entenda o motivo

Camilla, Vitória e Thamiris discutem Crédito: @bbb via X (Twitter)

Vitória Strada, Camilla e Thamiris protagonizaram uma briga depois da formação do paredão no BBB 25 no domingo, 16. As três, que se consideravam aliadas, discutiram sobre os votos que Thamiris e Vitória tomaram e movimentaram as redes sociais.

A discussão, segundo um desabafo de Vitória com Diego e Daniele, teve início após a sister perceber que Camilla e Thamiris estavam falando dela.

momento em que a vitória falou que percebeu a movimentação das irmãs falando dela pras pessoas da casa e foi atrás pra entender o que estava acontecendo #bbb25 pic.twitter.com/exG2z0JCmZ — gabi (@boninhaz) February 17, 2025

Vitória também se desentendeu com Camilla após a compra de mercado, quando priorizou a escolha de proteínas ao invés de tempero. Camilla questionou a falta de alho para temperar a comida.

E nessa discussão vocês são mais "compra proteína" ou "compra mais tempero"? 👀 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/ag3lz5iQlA — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2025

Depois da formação da berlinda, Thamiris apontou que o voto de Vitória não visava proteger os aliados, mas sim mostrar um jogo individual através do voto em adversários.

"Ao invés de ela votar no Guilherme para me defender, ela vota na Dona Delma. Ela não pensou em mim, só nela. O tempo todo nela", confirmou. A votação do Paredão foi crítica para o desentendimento das duas.

Mais tarde, ambas discutiram sobre a votação, junto de Camilla. Thamiris reclamou sobre o voto de Guilherme nela, na ocasião.

Em seguida, a atriz apontou as constantes idas ao Paredão, e justificou seu voto.

A TRETAAA entre a Vitória Strada e Camilla segue rendendo 🔥 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/uXiksQHbrA — Big Brother Brasil (@bbb) February 17, 2025

A discussão esquentou após Camilla dizer que Vitória não era coerente em suas decisões na casa.

Repercussões nas redes sociais

Nos comentários de recortes da briga, internautas debateram os pontos trazidos por ambos os lados. Houve quem concordasse com Vitória, quem estivesse junto de Camilla e Thamiris, mas principalmente quem estivesse ao lado do famoso "fogo no parquinho".

Independente de TUDO eu continuo fechado com Camilla e Thamiris até o fim #BBB25

pic.twitter.com/k64S4qqSMA — luc #BBB25 (@luccomentaa) February 17, 2025

a vitória viu a casa inteira falando dela, foi atrás, discutiu, sentiu um quarto todo contra ela e agora tá no gramado chorando ELA SEGUIU A CARTILHA DE PERSEGUIDA pic.twitter.com/m8Q2GO1evV — ju (@dunphysloan) February 17, 2025

Camilla péssima e passando vergonha.

Vitória tá amassando ela nos argumentos. #BBB25 pic.twitter.com/DQ4uEShO9W — Dieguinho (@diegoschueng) February 17, 2025

camilla e thamiris não fecharam grupo por ser do mesmo quarto, por compatibilidade de jogo e muito menos por afinidade, elas criaram escudos e se não fizerem o que elas querem vai dar briga ( e é isso que eu quero #BBB25 pic.twitter.com/qiGWQGR0Yx — tha 🦩 (@lmjpmore) February 17, 2025