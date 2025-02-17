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BBB 25

'BBB 25': briga entre Camilla, Thamiris e Vitória movimenta a web; entenda o motivo

Discussão começou após compras de mercado e comentários das irmãs e evoluiu após a formação do Paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 15:22

Camilla, Vitória e Thamiris discutem
Camilla, Vitória e Thamiris discutem Crédito: @bbb via X (Twitter)
Vitória Strada, Camilla e Thamiris protagonizaram uma briga depois da formação do paredão no BBB 25 no domingo, 16. As três, que se consideravam aliadas, discutiram sobre os votos que Thamiris e Vitória tomaram e movimentaram as redes sociais.
A discussão, segundo um desabafo de Vitória com Diego e Daniele, teve início após a sister perceber que Camilla e Thamiris estavam falando dela.
Vitória também se desentendeu com Camilla após a compra de mercado, quando priorizou a escolha de proteínas ao invés de tempero. Camilla questionou a falta de alho para temperar a comida.
Depois da formação da berlinda, Thamiris apontou que o voto de Vitória não visava proteger os aliados, mas sim mostrar um jogo individual através do voto em adversários.
"Ao invés de ela votar no Guilherme para me defender, ela vota na Dona Delma. Ela não pensou em mim, só nela. O tempo todo nela", confirmou. A votação do Paredão foi crítica para o desentendimento das duas.
Mais tarde, ambas discutiram sobre a votação, junto de Camilla. Thamiris reclamou sobre o voto de Guilherme nela, na ocasião.
Em seguida, a atriz apontou as constantes idas ao Paredão, e justificou seu voto.
A discussão esquentou após Camilla dizer que Vitória não era coerente em suas decisões na casa.

Repercussões nas redes sociais

Nos comentários de recortes da briga, internautas debateram os pontos trazidos por ambos os lados. Houve quem concordasse com Vitória, quem estivesse junto de Camilla e Thamiris, mas principalmente quem estivesse ao lado do famoso "fogo no parquinho".

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