Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O amor está no ar

Davi Britto se declara para namorada em 1 mês de namoro

Ex-BBB comemorou um mês de relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula: "Me tornei o homem mais feliz desse mundo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 14:51

Adriana Paula e Davi Brito
Adriana Paula e Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram
Davi Brito, 22, celebrou um mês de namoro com uma declaração de amor para a namorada nas redes sociais.
Na manhã dessa segunda-feira (17), o ex-BBB comemorou um mês de relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. "Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse 1 mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo", escreveu ele no início da legenda da postagem.
Davi postou várias fotos e vídeos do primeiro mês ao lado da amada. "Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e Ele me deu uma maravilhosa, eu pedi uma mulher calma pra me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo. Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar, você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você está conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente", disse.
Brito finaliza a declaração dizendo que Adriana é um presente de Deus. "Em pensar que um dia o destino iria me dar uma pessoa maravilhosa como você, pra me ajudar e me fazer tão feliz como ninguém conseguiu fazer, eu tenho tanto a agradecer a Deus por ter colocado um anjo como você no meu caminho, uma pessoa maravilhosa que eu amo tanto e sinto um carinho enorme, você não tem noção de como eu amo sua carinha de brava, como eu amo quando você está com ciúmes, eu sempre fui um cara de azar. Mais eu sei o porque, porque o destino estava preparando a minha sorte que sempre foi você", afirmou.
A dentista respondeu a homenagem de forma descontraída. "Assumiu que gosta de me ver brava né?", brincou ela nos comentários.

Veja Também

'Casal Tudão' já era: Belo reafirma que está namorando influencer

Gusttavo Lima se une a antigo empresário de Roberto Carlos e planeja carreira internacional

Preta Gil prepara ida aos EUA para novo tratamento: 'Tenho privilégios'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados