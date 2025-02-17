Davi Britto se declara para namorada em 1 mês de namoro

Adriana Paula e Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito, 22, celebrou um mês de namoro com uma declaração de amor para a namorada nas redes sociais.

Na manhã dessa segunda-feira (17), o ex-BBB comemorou um mês de relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. "Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse 1 mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo", escreveu ele no início da legenda da postagem.

Davi postou várias fotos e vídeos do primeiro mês ao lado da amada. "Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e Ele me deu uma maravilhosa, eu pedi uma mulher calma pra me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo. Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar, você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você está conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente", disse.

Brito finaliza a declaração dizendo que Adriana é um presente de Deus. "Em pensar que um dia o destino iria me dar uma pessoa maravilhosa como você, pra me ajudar e me fazer tão feliz como ninguém conseguiu fazer, eu tenho tanto a agradecer a Deus por ter colocado um anjo como você no meu caminho, uma pessoa maravilhosa que eu amo tanto e sinto um carinho enorme, você não tem noção de como eu amo sua carinha de brava, como eu amo quando você está com ciúmes, eu sempre fui um cara de azar. Mais eu sei o porque, porque o destino estava preparando a minha sorte que sempre foi você", afirmou.