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Preta Gil prepara ida aos EUA para novo tratamento: 'Tenho privilégios'

Cantora refletiu sobre seu estado de saúde e falou sobre próximos passos do tratamento contra câncer em entrevista ao ‘Fantástico’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 09:25

Preta Gil em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, exibida em 16 de fevereiro de 2025
Preta Gil em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, exibida em 16 de fevereiro de 2025 Crédito: Reprodução de 'Fantástico' (2025)/TV Globo
Preta Gil deu novos detalhes sobre seu estado de saúde em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibida neste domingo, 16. "Acabei de ter alta do hospital. Estou fragilizada, obviamente. Ainda com o corpo muito debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida", disse a cantora, que trata um câncer.
"Vim para casa [depois] de [receber] alta, mas com enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas me acompanhando. Eu tenho mil privilégios, eu sei. Isso faz toda a diferença. Eu não reclamo, não tenho como reclamar. 'Mas você não sofre?' Sofro. Sofro muito", disse.
Preta ainda afirmou que continuará o tratamento: "Não é todo corpo que aguenta. São muito otimistas de que vou ficar bem para a próxima etapa. Não acabou o tratamento. Em abril eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo"."Agora eu tenho que tratar ainda da ferida operatória, fazer fisioterapia, me recondicionar, fortalecer. quimio[terapia], não. Mas remédios do tratamento, paliativos para as dores que sinto, remédios de um modo em geral, vitaminas", prosseguiu, sobre os próximos passos.
A cantora destacou um de seus desejos: "Eu pedi para os meus médicos que, no final dessas duas semanas eu possa ir para Salvador. Não para curtir carnaval, mas ficar em casa, dar um mergulho no mar, comer um acarajé."

A saúde de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e passou a fazer tratamento com quimioterapia e radioterapia. Posteriormente, a doença atingiu outras áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.Em dezembro de 2024, a cantora passou por uma cirurgia complexa de 21 horas para a remoção dos tumores, além de implantar uma bolsa de colostomia definitiva. Recentemente, ela passou 55 dias internada num hospital, mas foi liberada a continuar o tratamento em casa.

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