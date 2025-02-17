Mateus, Aline e Guilherme estão no Paredão do 'BBB 25'

O Paredão do BBB 25 terá Mateus, Aline e Guilherme. A definição ocorreu neste domingo (16) e o trio disputará a eliminação na terça-feira, 18. Diego Hypólito venceu a Prova Bate-Volta e se salvou.
Como foi a formação do Paredão
Diego Hypólito estava entre os indicados como consequência da Prova do Líder. Renata, vencedora da Prova do Anjo, deu a imunidade a João Gabriel.A líder, Eva, indicou Mateus diretamente ao Paredão.
A casa foi dividida em dois grupos. Em seguida, cada participante votou em alguém do próprio grupo. O mais votado de cada um dos grupos foi indicado.Disputaram a Prova Bate-Volta os dois mais votados pela casa e Diego Hypólito. Quem venceu ficou livre, e o restante disputará o Paredão com o indicado pelo líder.
Formação do Paredão
- Diego Hypólito (consequência da Prova do Líder)- Mateus (indicado pelo líder)- Aline (indicada pelo grupo 1)- Guilherme (indicado pelo Grupo 2)
Quem votou em quem no Paredão
Grupo 1
- Diogo votou em Vinícius.- Vilma votou em Vinícius.- Renata votou em João Pedro.- Maike votou em Aline.- Aline votou em Maike.- Vinícius votou em Maike.- João Gabriel votou em Aline.- João Pedro vota em Aline.
Grupo 2
- Guilherme votou em Thamiris.- Joselma votou em Vitória Strada.- Gracyanne votou em Guilherme.- Vitória Strada votou em Joselma.- Daniele Hypólito votou em Vitória Strada.- Camilla votou em Guilherme.- Thamiris votou em Guilherme.- Mateus votou em Guilherme.- Diego Hypólito votou em Thamiris.