Mateus, Aline e Guilherme estão no Paredão do 'BBB 25'

Participantes do BBB 25 durante a votação do Paredão triplo de hoje, 16 de fevereiro de 2025 Crédito: Reprodução de 'Big Brother Brasil 25' (2025)/TV Globo

O Paredão do BBB 25 terá Mateus, Aline e Guilherme. A definição ocorreu neste domingo (16) e o trio disputará a eliminação na terça-feira, 18. Diego Hypólito venceu a Prova Bate-Volta e se salvou.

Como foi a formação do Paredão

Diego Hypólito estava entre os indicados como consequência da Prova do Líder. Renata, vencedora da Prova do Anjo, deu a imunidade a João Gabriel.A líder, Eva, indicou Mateus diretamente ao Paredão.

A casa foi dividida em dois grupos. Em seguida, cada participante votou em alguém do próprio grupo. O mais votado de cada um dos grupos foi indicado.Disputaram a Prova Bate-Volta os dois mais votados pela casa e Diego Hypólito. Quem venceu ficou livre, e o restante disputará o Paredão com o indicado pelo líder.

Formação do Paredão

- Diego Hypólito (consequência da Prova do Líder)- Mateus (indicado pelo líder)- Aline (indicada pelo grupo 1)- Guilherme (indicado pelo Grupo 2)

Quem votou em quem no Paredão

Grupo 1

- Diogo votou em Vinícius.- Vilma votou em Vinícius.- Renata votou em João Pedro.- Maike votou em Aline.- Aline votou em Maike.- Vinícius votou em Maike.- João Gabriel votou em Aline.- João Pedro vota em Aline.

Grupo 2