BBB 25: Quem Eva escolheu para a Mira do Líder? Veja lista

A bailarina Eva é a nova líder do BBB 25. Nesta sexta-feira, 14, durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt oficializou a liderança da sister com dois deveres: escolher o seu VIP e cinco participantes para o Na Mira do Líder.
Eva aguentou a prova de resistência por 12 horas. Ela chegou até a final com Thamiris, mas terminou como a grande vencedora.
No próximo domingo, 16, a sister escolherá um dos cinco brothers da Mira do Líder para disputar o paredão. Diego Hypolito já está na berlinda depois de sortear uma consequência na Prova do Líder.
Veja quem está Na Mira do Líder no BBB 25:
- Vitória Strada
- Mateus
- Camilla
- Thamiris
- Gracyanne Barbosa