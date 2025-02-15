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Vitória Strada é criticada por pedir comida na Xepa do 'BBB 25': 'Chata'

Camilla, Daniele e Gracyanne conversaram na cozinha sobre a falta de itens na despensa após João Gabriel, João Pedro e Renata perderem direito ao VIP
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 09:01

A divisão de comida segue sendo pauta no BBB 25. Durante a tarde desta sexta-feira, 14, Camilla, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa conversaram na cozinha sobre a falta de itens na Xepa após João Gabriel, João Pedro e Renata perderem o direito ao VIP.
No bate-papo, Daniele citou um comportamento de Vitória Strada que a incomoda. Segundo a ginasta, mesmo com os alimentos já divididos, a atriz continua pedindo comida para Mateus.
"Mesmo com divisão, por exemplo... A Vitória, acabou a goiabada dela. Ela fica toda hora pedindo para o Mateus", comentou Daniele.
Vitória Strada é criticada por pedir comida na Xepa do 'BBB 25': 'Chata'
Crédito: Reprodução/Globoplay
Camilla foi mais direta na crítica. "A Vitória é chata. E além dela ser chata, ela não percebe que ela incomoda os outros. Isso que eu conversei com ela", afirmou.
A ginasta, no entanto, disse que não se importou em dividir sua goiabada, já que tinha uma boa quantidade. Mas Camilla rebateu, dizendo que nem todos os brothers têm a mesma paciência.
"Eu já não tenho, não tenho nem com a minha irmã", completou.
Gracyanne Barbosa também opinou. "Eu não tenho. Você recebeu [a comida], guarda", disse.

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