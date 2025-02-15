Eva é consagrada a 5ª Líder do BBB 25

Após vencer uma Prova de Resistência que durou 12 horas e 15 minutos, Eva foi consagrada como a quinta Líder do BBB 25 (Globo).
Tadeu Schmidt parabenizou a vencedora, cantando a música "Eva". "Como é mesmo aquela música? Minha Líder Eva, Eva".
Na sequência, Eva dividiu a casa entre os grupos VIP e Xepa. Cinco brothers já estavam direto na Xepa: Os gêmeos e Renata, por terem descumprido uma regra da prova, e Delma e Camilla, por terem sorteado esta consequência ao deixarem a disputa.
- VIP: Eva, Vinicius, Aline, Maike e Vilma
- Xepa: João Gabriel, João Pedro, Renata, Delma, Camilla, Daniele, Diego, Diogo, Gracyanne, Guilherme, Mateus, Thamiris e Vitória