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BBB 25

Vitória Strada reflete sobre detalhe das festas do reality: 'Gosto, mas dá medo'

Brothers participam de festa que terá show de Péricles nesta sexta, 7; próxima quarta, 12, terá primeira Festa do Líder da edição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 10:15

Vitória Strada reflete sobre festas no 'BBB 25'.
Vitória Strada reflete sobre festas no 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Enquanto se preparava para mais uma festa no BBB 25 nesta sexta-feira, 7, a atriz Vitória Strada fez uma reflexão sobre o impacto das comemorações na dinâmica do reality. Segundo ela, as festas fazem com que o elenco "se solte mais".
"Eu estou cada vez gostando mais das festas aqui, sabia? Porque eu acho que nós vamos nos conhecendo mais e nos soltando mais", apontou. "E isso me dá medo também, por outro lado."
Na sexta, os brothers participam de uma festa que terá um show do cantor Péricles. Já na próxima quarta, 12, haverá a primeira Festa do Líder da edição.
O novo líder, João Gabriel, poderá escolher uma pessoa para barrar da comemoração. Na sexta, ele ainda escolhe cinco participantes para o Na Mira do Líder.

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