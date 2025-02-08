BBB 25: Tadeu dá bronca nos brothers após dinâmica do Freeze: ‘Punição mais grave’

Tadeu Schmidt dá bronca em participantes do 'BBB 25' após dinâmica do Freeze. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o ao vivo do BBB 25 nesta sexta-feira, 7, para dar uma bronca nos participantes. Tadeu criticou a postura dos brothers durante a dinâmica do Freeze, que ocorreu enquanto Gracyanne Barbosa retornava à casa.

"Se nós congelarmos a casa de novo, mais atenção, por favor", pediu o apresentador. Tadeu apontou que, diferente do orientado pela produção, alguns brothers falaram enquanto estavam congelados. "Estátua não fala", disse.

João Pedro descumpriu o desafio de permanecer parado e correu para abraçar Gracyanne. As atitudes fizeram com que os participantes, desde quinta, 6, enfrentassem restrições alimentares no Tá Com Nada.

"Se acontecer de novo, o alerta deverá ser atendido imediatamente", detalhou Tadeu. "Essa tolerância acabou. [...] Se essa dinâmica se repetir, pode ser que a punição seja mais grave ainda do que o Tá Com Nada. Pode ser que seja individual, então fiquem ligados."