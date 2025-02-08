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BBB 25

BBB 25: Tadeu dá bronca nos brothers após dinâmica do Freeze: ‘Punição mais grave’

Participantes enfrentam restrição alimentar após não cumprirem desafio durante o retorno de Gracyanne Barbosa à casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 08:11

Tadeu Schmidt dá bronca em participantes do 'BBB 25' após dinâmica do Freeze.
Tadeu Schmidt dá bronca em participantes do 'BBB 25' após dinâmica do Freeze. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o ao vivo do BBB 25 nesta sexta-feira, 7, para dar uma bronca nos participantes. Tadeu criticou a postura dos brothers durante a dinâmica do Freeze, que ocorreu enquanto Gracyanne Barbosa retornava à casa.
"Se nós congelarmos a casa de novo, mais atenção, por favor", pediu o apresentador. Tadeu apontou que, diferente do orientado pela produção, alguns brothers falaram enquanto estavam congelados. "Estátua não fala", disse.
João Pedro descumpriu o desafio de permanecer parado e correu para abraçar Gracyanne. As atitudes fizeram com que os participantes, desde quinta, 6, enfrentassem restrições alimentares no Tá Com Nada.
"Se acontecer de novo, o alerta deverá ser atendido imediatamente", detalhou Tadeu. "Essa tolerância acabou. [...] Se essa dinâmica se repetir, pode ser que a punição seja mais grave ainda do que o Tá Com Nada. Pode ser que seja individual, então fiquem ligados."
Nesta sexta, os participantes participam de uma festa sob o comando de Péricles. Pouco antes, vários brothers disseram estar "passando mal" por conta das restrições.

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