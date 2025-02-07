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João Gabriel vence primeira Prova do Líder individual do 'BBB 25'

Desafio envolveu habilidade; vencedor poderá barrar uma pessoa da primeira Festa do Líder da edição nesta sexta, 7
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 10:48

João Gabriel é vencedor da Prova do Líder.
João Gabriel é vencedor da Prova do Líder. Crédito: Fábio Rocha/Globo/Divulgação
João Gabriel foi o vencedor da primeira Prova do Líder individual do BBB 25 nesta quinta-feira, 6. Ele terá direito à primeira Festa do Líder da edição nesta sexta, 7, e também poderá escolher uma pessoa para barrar da festa.
O desafio envolveu habilidade. Os jogadores tiveram de escolher um sanduíche entre as opções expostas na prova. Eles, então, tiveram de arremessar os sanduíches em alvos com pontuações diferentes. Venceu a prova quem fez mais pontos. João Gabriel e Guilherme chegaram a empatar, mas o gêmeo venceu a rodada de desempate.
João Gabriel escolheu João Pedro, Maike, Gabriel e Delma para o VIP. Todos, porém, continuam no Tá Com Nada, inclusive o líder.
No mesmo dia, Gracyanne Barbosa fez seu retorno à casa após permanecer dois dias no Quarto Secreto. Enquanto ela voltava ao reality, os brother tiveram de enfrentar a dinâmica do Freeze.
Todos teriam de ficar congelados enquanto a influenciadora voltava à casa. João Pedro, porém, cumprimentou a sister e levou a casa, com exceção de Gracyanne, ao Tá Com Nada.
Na ocasião, os participantes foram comunicados que, a partir de agora, o jogo será individual. A mudança na dinâmica pegou os brothers de surpresa.

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