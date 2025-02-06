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BBB 25

Gracyanne Barbosa assiste aos votos que levou: 'Vou jogar muito'

No Quarto Secreto, musa fitness acompanhou as justificativas dos brothers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 08:32

Gracyanne Barbosa assiste votos que recebeu no último Paredão
Gracyanne Barbosa assiste votos que recebeu no último Paredão Crédito: Reprodução/Globoplay
No Quarto Secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa assistiu na tarde desta quarta-feira, 5, a um conteúdo exclusivo: os votos e justificativas que recebeu no Confessionário no último Paredão.
Ao ouvir a justificativa de Aline e Vinícius, que afirmaram que a musa fitness e sua irmã, Giovanna, não jogavam, Gracyanne comentou: "Pode ter certeza que eu vou jogar muito". Ela também viu as justificativas de voto de Eva e Renata e Diogo e Vilma.
Gracyanne também teve acesso aos vídeos do Raio-x de hoje de todos os participantes. Ela se emocionou com os comentários de Diego Hypolito, que segue elogiando muito a amiga e lamentando sua eliminação. Quando Diogo Almeida falou sobre sua eliminação, a modelo, que ainda não engoliu o ator, revirou os olhos, sem paciência.
Ao final dos vídeos, Gracyanne prometeu: "Galera quer posicionamento, terão muitos posicionamentos!"
Gracyanne foi parar no Quarto Secreto depois da eliminação da irmã, Giovanna, no primeiro Paredão individual da edição. A veterinária foi eliminada com 52,61% dos votos do público.

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